Calciomercato Juventus: l’allenatore parla con Sancho, l’accordo

Importanti notizie che riguardano quello che può essere il futuro di Jadon Sancho che è accostato alla Juventus da diversi mesi e la prossima sessione di mercato di gennaio può essere decisiva.

Il calciatore inglese è stato messi ai margini del progetto del Manchester United per quello che è accaduto e ora da mesi sta provando a campire cosa possa essere meglio per lui.

Più volte ci sono stati problemi comportamentali del giocatore che l’hanno portato ora a vivere questa situazione davvero difficile, perché rischia di non poter più giocare e rischiare il posto anche con la Nazionale.

Calciomercato Juventus: Sancho l’obiettivo, la situazione

Momento difficile per Sancho che è fermo senza poter giocare e allenarsi con i compagni dallo scorso 3 settembre, da quando l’allenatore Ten Hag del Manchester United decise di escluderlo per la trasferta contro l’Arsenal. Da quel momento in poi non c’è stato mai più un passo del giocatore verso il club e viceversa, i rapporti si sono rotti totalmente per una questione caratteriale con il calciatore che è considerato al momento fuori rosa.

Adesso però arrivano delle novità importanti. Perché sono uscite tante notizie di calciomercato sul futuro di Sancho, che piace anche in Serie A alla Juventus ma il problema sarebbe il suo stipendio troppo elevato vicino ai 20 milioni di euro. La situazione è complicata, ma potrebbe aprirsi una clamorosa occasione adesso.

Manchester United: Ten Hag tende la mano a Sancho

In questo momento, dallo scorso settembre, a Sancho non è nemmeno più concesso accedere alle strutture della prima squadra del Manchester United che però ancora una volta prova a tendere la mano al giocatore con le dichiarazioni di Ten Hag.

Il tecnico olandese, dopo 3 mesi di esilio del giocatore, ha mandato un messaggio a Sancho, dicendo che il giocatore sa benissimo cosa deve fare per tornare in gruppo e giocarsi le sue chance col Man Utd.

Manchester United: Sancho tolto dal mercato

Se Sancho dovesse rintegrarsi nel Manchester United allora potrebbe dire addio al mercato il giocatore inglese che piace anche alla Juventus e ai top club dell’Arabia Saudita che sono gli unici che ad oggi possono accontentarlo dal punto di vista dell’ingaggio viste le elevate cifre.

Dipenderà ora tutto dalla scelta che farà il giocatore, se provare a risanare i rapporti col Manchester United o per Sancho sarà addio il prima possibile dallo storico club dei Red Devils.