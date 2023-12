Juventus: si sblocca il nuovo acquisto, via libera a gennaio

Il calciomercato della Juventus potrebbe essersi sbloccato e questa è un’altra bella notizia per i tifosi e Allegri dopo aver vinto lo scontro diretto con il Napoli per la lotta allo scudetto.

Il club bianconero sta progettando quelli che possono essere i nuovi acquisti in vista della prossima sessione di mercato invernale, dove si apriranno le trattative per il mese di riparazione di gennaio.

La Juve si ritrova obbligata a dover intervenire sul mercato invernale dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi, perché il club bianconero ha perso diversi giocatori ritenuti importanti per il progetto dell’allenatore.

Calciomercato Juventus: primo acquisto a gennaio

La Juventus è pronta a chiudere l’acquisto per gennaio di un nuovo innesto che arriverà per rinforzare la rosa di Allegri che è in piena lotta scudetto. La società ha intenzione di completare la squadra per raggiungere obiettivi subito importanti come la vittoria di un titolo.

Ci sono importanti aggiornamenti che riguardano l’arrivo di un nuovo calciatore nel ruolo di centrocampo che può arrivare alla Juve. Ci sarebbe un’occasione in Premier League nata nelle ultime settimane.

Juventus: Kalvin Phillips scaricato da Guardiola

Kalvin Phillips è sempre più vicino a lasciare il Manchester City, probabilmente in prestito nel mercato di gennaio. Perché il centrocampista inglese, acquistato per quasi 60 milioni, non rientra più nei piani di Pep Guardiola come ha ammesso di recente lo stesso allenatore. Ecco che allora ci prova la Juventus.

Le parole di Guardiola sono un’ulteriore assist alla Juventus che vuole un centrocampista a gennaio e può chiudere l’acquisto anche in prestito di Kalvin Phillips che piace da tempo. Il giocatore è ormai stato messo fuori dal progetto del club inglese e cerca ulteriore spazio per evitare di restare indietro nel percorso di crescita della sua carriera.

Juventus: Kalvin Phillips pronto a dire sì

Kalvin Phillips è pronto ad accettare l’offerta della Juventus. Perché il calciatore inglese ha voglia di ritrovare la forma e la continuità per quello che può essere il suo futuro della carriera, ma anche la voglia di arrivare al meglio all’impegno che affronterà con la Nazionale dell’Inghilterra nei prossimi Europei 2024.

Ci sono importanti notizie in merito ai contatti che ci sono tra Kalvin Phillips e la Juventus che può presto arrivare nelle prossime settimane per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.