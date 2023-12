Osimhen via, il Napoli beffa il Milan: l’attaccante firma subito

L’impressione è che oramai l’esperienza al Napoli di Victor Osimhen sia giunta ai titoli di coda, come confermato anche dalle ultime notizie riguardanti il futuro del nigeriano nel prossimo calciomercato.

Stando a queste, infatti, Osimhen potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio, considerato l’interesse concreto della big europea nei suoi confronti. Per evitare di farsi trovare impreparato, però, De Laurenetiis avrebbe anche già individuato su chi andare ad investire qualora il nigeriano dovesse realmente andarsene, giocatore sul quale ci sarebbe l’interesse anche del Milan, che però a questo punto potrebbe rimanere con un pugno di mosche in mano.

Calciomercato Napoli, addio Osimhen: la destinazione

Il futuro di Victor Osimhen sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli e dalla Serie A. Il complicato inizio di stagione del nigeriano potrebbe essere giustificato dal fatto che l’attaccante sia troppo preso dalle ultime notizie di calciomercato che lo riguarderebbero.

Stando a quanto raccontato in queste ore, infatti, una big europea sembrerebbe essere propensa a fare all-in su Victor Osimhen già a gennaio, regalando così all’allenatore un giocatore in grado di poter dare spessore alla manovra offensiva della squadra con l’intento di provare a scalare da gennaio in poi la classifica. Difronte ad un’offerta da 100 e passa milioni De Laurentiis non sarebbe in grado di dire di no, motivo per il quale la proprietà potrebbe sfruttare l’importante patrimonio avente a disposizione per mettere a segno quello che potrebbe essere il colpo di questo calciomercato invernale.

Stando dunque a quanto riportato da Football Insider, il Chelsea è pronto a fare follie per Victor Osimhen a gennaio, con il Napoli che di conseguenza investirebbe quanto guadagnato su un attaccante che De Laurentiis e dirigenza starebbero seguendo già da diverso tempo, e sul quale ci sarebbe il forte interesse anche del Milan.

Napoli, scelto il sostituto di Osimhen: Milan beffato

L’addio di Victor Osimhen potrebbe aprire le porte all’arrivo in Italia, ed al Napoli, di Jonathan David. Il canadese, classe 2000, sarebbe indicato essere come il sostituto ideale, per età e caratteristiche tecniche, del nigeriano, col quale però al momento condividerebbe solo un inizio di stagione complicato.

Persa la titolarità al Lille, David potrebbe dunque spingere per lasciare la Ligue 1 già a gennaio, con Napoli che potrebbe essere la destinazione perfetta qualora si sbloccasse, come anticipato, la cessione di Victor Osimhen. Occhio anche la concreta opzione Milan, ma è inutile dire che qualora il nigeriano dovesse lasciare l’Italia nella corsa al canadese i campioni d’Italia sarebbero nettamente favoriti, soprattutto a livello economico.

Napoli-David: affare low cost ma di qualità

L’affare Jonathan David per il Napoli potrebbe essere tanto low cost quanto di qualità. Stando a dati Transfermarkt, infatti, nonostante il valore del cartellino del canadese dovrebbe aggirarsi attorno ai 60 milioni di euro, De Laurentiis potrebbe strappare un accordo con il Lille anche per la metà di questa cifra, considerata la scadenza di contratto nel giugno 2025 di David con i francesi.