Inter, arrivano i sauditi: trattativa chiusa a Riad, i dettagli

La cessione dell’Inter è un argomento caldissimo in casa nerazzurra, visto che si è agli sgoccioli del 2023: ora ci sono gli sceicchi.

Il club nerazzurro ha vissuto grandi stagioni nell’ultimo periodo e ora deve passare di mano per continuare a crescere e a crearsi un futuro di grande spessore. Con la famiglia Zhang ha saputo gestire al meglio le ultime stagioni, con acquisti sensazionali e soprattutto trofei in ogni stagione.

L’ultimo periodo, però, sta diventando estremamente complicato dal punto di vista dirigenziale. Ci sono dei debiti che sembrano impossibili da saldare e l’unica via d’uscita è la cessione societaria.

Inter, club verso la cessione: le ultime notizie

Il club nerazzurro gestito da Steven Zhang cerca dei nuovi acquirenti o nuovi soci da molto tempo e in questo periodo sta anche accelerando per arrivare a una cessione estremamente importante dal punto di vista economico. Si è parlato di vari interessi, da parte del mondo arabo e occidentale, ma anche da quello asiatico e da fondi americani.

Nessuna offerta arrivata sulla scrivania di Zhang aveva fatto breccia nella famiglia cinese che gestisce l’Inter. Ma la questione debiti con Oaktree sta diventando insostenibile e per questo motivo dovranno esserci necessariamente movimenti economici di grande rilievo.

La cessione dell’Inter sembra certezza ormai. Zhang è stato chiamato in udienza più volte e non si è mai presentato e per questo si avvicina la sua “data di scadenza” con i nerazzurri.

Cessione Inter, ci sono anche gli sceicchi

La cessione dell’Inter è una questione all’ordine del giorno negli ambienti nerazzurri. La società sta cercando nuovi acquirenti da diversi tempo, in primis per permettere lo sviluppo sempre del brand Inter e della società, ma anche per eliminare ogni debito e riportare in alto il valore della società.

Nell’ultimo anno e mezzo sono venuti a galla anche diversi problemi di gestione finanziaria per la famiglia Zhang e ora la cessione sembra scontata. Il club è finito nel mirino degli sceicchi che hanno intenzione di muovere i primi passi anche nel calcio italiano dopo che lo hanno già fatto nei campionati migliori d’Europa.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, gli sceicchi vogliono comprare l’Inter e pare che le negoziazioni tra il club nerazzurro e il governo di Riad siano già in corso.

Prima solo sponsor poi l’acquisto dell’Inter: il piano degli sceicchi

Durante la Supercoppa Italiana, che si giocherà proprio in Arabia Saudita, l’Inter avrà colloqui fitti con il governo e con gli sceicchi.

Inizialmente si potrebbe valutare solo a nuove sponsorizzazioni per iniziare a prendere contatto diretto tra i due mondi. Successivamente si valuterà realmente la cessione del club, con Zhang che è aperto a dire di sì ma solo a cifre importantissime.