Donnarumma prepara il ritorno in Serie A: la situazione

Gigio Donnarumma prepara il clamoroso ritorno in serie A: ecco la situazione intorno al portiere della Nazionale che è sempre più intricata

Non scopriamo l’acqua calda se diciamo che Gianluigi Donnarumma non sta attraversando uno dei migliori momenti della sua carriera. Dalla Nazionale al PSG, questo potrebbe davvero essere l’annus horribilis del numero 1 azzurro.

L’estremo difensore è finito nel vortice delle critiche per qualche errore di troppo nelle ultime settimane. Già con la Nazionale non era sembrato più il portiere brillante, monumentale, che regalò l’Europeo del 2021. Ma il peggio di sé l’ha dato con la maglia del PSG. Da alcuni interventi difettosi ai soliti errori nell’impostare con i piedi, fino alla clamorosa espulsione della scorsa giornata in cui è costato in pratica l’intera partita in dieci al PSG (vinta però lo stesso).

In molti, dai tifosi alla critica, chiedono a Luis Enrique di relegarlo in panchina (una volta che sarà tornato dalla giornata di squalifica) in questo momento no per lui. Al PSG non sembra avere più il posto da titolare assicurato. Il suo ruolo da numero uno dei transalpini adesso è in discussione così come lo è il suo futuro.

Donnarumma prepara il ritorno in serie A, futuro in bilico: la situazione

Il tecnico spagnolo sta davvero pensando se concedere ancora fiducia a Donnarumma o se preferire altri nelle prossime sfide. In quest’ultimo caso appare scontato l’addio, anche perché il portiere rischierebbe di perdere anche la Nazionale dopo le parole di Spalletti negli ultimi giorni.

Il CT infatti ha asserito che Donnarumma deve ritrovarsi ma soprattutto ha bisogno di continuità. Tradotto: senza una maglia da titolare nel club, difficilmente sarà lui il portiere all’Europeo considerando che dietro di lui spingono Provedel, Meret e soprattutto Vicario, autore di una grande stagione fin qui. Quale futuro dunque per l’ex Milan?

Gigio sogna il ritorno in serie A. La Juve è alla finestra e lo segue da tempo. Giuntoli ha sul proprio taccuino il nome di Donnarumma e un tentativo potrebbe essere fatto in una delle prossime sessioni di mercato. L’estremo difensore prepara il rientro nel nostro campionato: tornerebbe di corsa. C’è però il problema dell’ingaggio, troppo alto per qualsiasi club italiano. Ad ogni modo l’interessamento dei bianconeri c’è ma non per la prossima stagione: il titolare sarà ancora Szczesny.

