Esonero deciso, troppe partite negativo: ecco il nuovo allenatore

Il calcio italiano è pieno di difficoltà, con molte squadre che rischiano il cambiamento immediato, con l’esonero sul tavolo delle decisioni.

I problemi che stanno venendo a galla nelle ultime settimane stanno diventando estremamente complesse da risolvere. La dirigenza ha deciso di dare fiducia fino a oggi all’allenatore e a tutto lo staff tecnico ma ora potrebbe esserci una novità importante per quanto concerne il futuro. I risultati faticano ad arrivare e le soluzioni non sembrano semplici in questo momento del campionato.

Ad inizio campionato le società avevano deciso di partire con un progetto molto interessante e con obiettivi precisi che, però, ora sono molto distanti e rischiano di compromettere la stagione.

Esonero dopo l’ennesima sconfitta: le ultime

I campionati sono ancora molto lunghi in questo momento della stagione ma avere a che fare con momenti negativi per molto tempo rischia di compromettere l’intera stagione. Ora possono cambiare ancora di molto le aspettative dei club ma c’è bisogno di una rivalutazione generale di tutto il progetto e, forse, anche di una rivoluzione all’interno della società.

I risultati fanno il bello e il cattivo tempo per gli allenatori che possono essere innalzati a salvatori della patria o essere presi come caprio espiatorio per ricominciare la stagione da zero.

Secondo le ultime notizie, la società sta valutando seriamente l’esonero dopo l’ennesima sconfitta che ha creato preoccupazione.

Serie C, problemi seri per il Renate: Pavanel a rischio esonero

Il campionato di Serie C è uno di quelli più complicati d’Italia, per la lunghezza dello stesso e per i continui cambiamenti che possono esserci in ogni squadra. Riuscire a gestire bene le rose non è semplice per gli allenatori e una serie consecutiva di sconfitte rischia di compromettere gravemente il futuro del club.

Secondo quanto riferisce lacasadic.com, il Renate valuta l’esonero di Pavanel. Il club non riesce a sorridere da troppo tempo. L’ultima vittoria risale al 15 ottobre, vale a dire all’1-2 rifilato al Vicenza. Da quel momento in poi una serie di risultati negativi che stanno facendo traballare la panchina.

Ieri una nuova sconfitta ha portato il Renate a vivere un altro momento tremendo e le difficoltà stanno diventando complesse da risolvere. La classifica recita che il club lombardo è fermo a 20 punti nel Girone A di Serie C.

Esonero Pavanel: la società valuta il sostituto

L’esonero di Pavanel dal Renate sembra una possibilità concreta in questo momento della stagione. La società sta valutando se farlo subito o se attendere la prossima partita per capire se ci sarà un miglioramento o meno.

Ci sono tanti nomi sulla scrivania della dirigenza del Renate ma il profilo che sembra più gradito al presidente è quello di Nicolò Napoli, ex allenatore del Craiova, ora desideroso di una nuova esperienza in Italia.