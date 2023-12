Atalanta Milan: allenatore a rischio, tempo scaduto

Si scende in campo con la 15esima giornata di campionato e si parla di quello che può essere un esonero di un altro top allenatore in Serie A in occasione di Atalanta Milan.

Può essere la partita della svolta o del tracollo la prossima che si giocherà in queste ore tra le due squadre italiane che vogliono provare ad ottenere qualcosa di importante in questa stagione.

E’ pure sempre un Derby quello tra Atalanta Milan che si giocano punti quasi decisivi per il proseguo della stagione. Perché sbagliare ancora potrebbe mettere in seria difficoltà il progetto.

Atalanta Milan: Gasperini contro Pioli

Atalanta Milan è sicuramente la partita di Gasperini e Pioli che si giocano tanto del loro futuro riguardo quello che può essere la scelta delle due società in merito ai loro allenatori. Una situazione difficile, dove si spera si possa ottenere qualche risultato positivo in un momento delicato.

La prossima partita Atalanta Milan può valere tanto per la classifica di Serie A e un risultato negativo può mettere a rischio il progetto sia di Gasperini che di Pioli.

Milan: esonero Pioli, rischia qualcosa?

Al momento Pioli è riuscito a tirare fuori il Milan da un brutto momento, ma non è finita qui. Perché l’allenatore resta in discussione e le voci sull’esonero possono tornar di moda se le cose dovessero andare male. Perché al momento il club è a 7 punti dalla Juve che ha una gara in più e 6 dall’Inter che giocherà con l’Udinese.

Perdere altri punti dalla corsa scudetto potrebbe mettere a rischio la posizione di Pioli sulla panchina del Milan. Perché il club è già ad un passo dall’uscire dai gironi di Champions senza raggiungere gli Ottavi. Perdere anche posizioni ed uscire dalla lotta del campionato può mettere a serio rischio tutto il progetto e far tornare di moda le voci sull’esonero.

Atalanta: Gasperini anche a rischio

Oltre a Pioli col Milan si parla di esonero anche per Gasperini con l’Atalanta, che nelle ultime 4 partite ha ottenuto soltanto 1 punto uscendo dalla zona Europa. La nuova proprietà non accetterebbe un risultato simile e per questo motivo si pensa che la gara col Milan servirà a dare una svolta al progetto, o sarà possibile anche pensare ad un cambiamento il prima possibile per evitare una stagione disastrosa dopo tanti investimenti.