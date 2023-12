Milan, esonero Pioli: l’annuncio dopo l’Atalanta

Ennesimo passo falso del Milan che ha perso una nuova partita contro l’Atalanta. Ecco la posizione dell’allenatore Stefano Pioli.

Soliti problemi nel Milan con la squadra che non riesce a trovare la giusta continuità. Nuova sconfitta per i rossoneri, che sono stati fermani 3-2 dall’Atalanta che nel finale ha trovato la rete della vittoria finale con Luis Muriel. Ecco l’annuncio riguardo l’esonero di Stefano Pioli, che adesso rischia davvero grosso.

Ribaltone sulla panchina del Milan a pochi giorni dalla sfida in Champions League contro il Newcastle? Ecco le ultimissime riguardo la posizione di Stefano Pioli che ha perso ormai la fiducia dell’intero ambiente rossonero. Dopo ogni sconfitta si torna a parlare del destino dell’allenatore che nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League si giocherà la permanenza in Europa.

Milan: esonero Pioli? Annuncio a Dazn

Delusione alle stelle per Stefano Pioli che ha espresso tutta la sua rabbia per la sconfitta di oggi del Milan contro l’Atalanta.

Un ko che pesa e non poco sull’umore dell’allenatore e dell’intero ambiente rossonero che ufficialmente ha chiesto l’esonero immediato di Pioli dal Milan. Attraverso i social, infatti, i supporters hanno manifestato la propria posizione con l’#PioliOut che conferma la posizione della maggior parte del tifo rossonero che chiede alla società di intervenire.

Pioli rischia l’esonero dal Milan? La prossima sarà la settimana della verità per il tecnico che rischia di chiudere già a dicembre l’esperienza in Europa. Senza una vittoria contro il Newcastle, i rossoneri chiuderebbero all’ultimo posto nella fase a gironi. Con una vittoria, invece, accederebbero di diritto all’Europa League o agli ottavi di Champions in caso di sconfitta del Psg che sarà impegnato in trasferta contro il Dortmund.

Intanto, ai microfoni di Dazn Pioli ha espresso il suo punto di vista riguardo il futuro al Milan.

Intervista Pioli a Dazn dopo Atalanta Milan

Ecco l’annuncio di Pioli riguardo il suo futuro sulla panchina del Milan.

“Sono l’allenatore del Milan ed è per questo che le aspettative su di me sono sempre alte. Io devo solo pensare a lavorare e a migliorare i giocatori di questa squadra anche se i risultati non corrispondono a quanto stiamo facendo”.

“In parità numerica sembrava che la gara fosse dalla nostra parte, dovevamo essere più lucidi in alcune circostanze. Le assenze ci sono ma non devono essere l’alibi. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio. Certe ingenuità pesano, come l’espulsione. Obiettivi? Volevamo un filotto di vittorie per sognare ma adesso è arrivato il momento di guardarci anche dietro”.