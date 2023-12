Calciomercato: Sampaoli nuovo allenatore, ecco la destinazione

Aggiornamenti sul ritorno in panchina di Jorge Sampaoli, scelta fatta dalla dirigenza. Ecco la nuova destinazione.

Ennesimo ribaltone sulla panchina del club che adesso punta, un po’ a sorpresa, sull’esperienza di Jorge Sampaoli. Il tecnico argentino, dopo l’addio al Flamengo, è pronto a tornare in Europa e a guidare il nuovo club che è alla ricerca di un allenatore di grande carisma e leadership che possa risollevare le sorti della stagione.

L’esperto allenatore Jorge Sampaoli è sul punto di firmare con un’altra squadra europea. Arrivano nuove indiscrezioni riguardo il futuro del tecnico argentino, reduce dall’esperienza in Brasile alla guida del Flamengo.

Sampaoli in panchina, scelta fatta: ecco con chi sta firmando

Avvicinato a tantissime società, adesso Sampaoli è ad un passo dal suo nuovo club. Accostato, come suggestione, anche a panchine di Serie A come Lazio e Napoli, alla fine il tecnico è rimasto nella lista degli allenatori svincolati e senza contratto.

A distanza di mesi, dalla sua ultima esperienza in panchina, è pronto a guidare una nuova squadra che ha deciso di investire su di lui per mettere le cose in ordine. Secondo le informazioni raccolte dal portale sudamericano TyC Sports, Sampaoli è vicino a diventare il prossimo allenatore del Lione.

Seconda avventura francese per l’argentino, che in passato ha guidato anche l’Olympique Marsiglia. Dopo il recente esonero di Fabio Grosso, che è durato appena tre mesi sulla panchina del club, il Lione cerca un nuovo tecnico che possa risolvere alcuni problemi all’interno dello spogliatoio.

L’ultimo posto in classifica è davvero difficile da digerire, per una storica piazza abituata ad altri palcoscenici. Ecco perché la dirigenza è pronta a mettere le cose apposto affidando le chiavi della squadre ad un tecnico navigato come Sampaoli che è pronto ad accettare la panchina del Lione. L’alternativa all’argentino è Bruno Genesio, che già in passato ha guidato il club francese.

Nel corso di questo 2023 Sampaoli ha già allenato Siviglia e Flamengo. Se dovesse concretizzarsi la trattativa con il Lione, si tratterebbe della terza squadra nello stesso anno. Nonostante risultati al di sotto delle aspettative, l’allenatore è considerato uno dei migliori nel mercato dei tecnici svincolati. Ecco perché la dirigenza è pronta a sciogliere ogni dubbio a nominare come nuovo mister del Lione Sampaoli. Sull’argentino c’è l’ombra dell’ex Bruno Genesio, alla fine la scelta sarà su uno dei due. Intanto, le voci provenienti dal Sudamerica riportano anche di un forte interesse da parte della Federcalcio peruviana che avrebbe fatto un tentativo per nominare come ct del Perù Sampaoli. Trattativa in standby, per il momento, perché il tecnico preferirebbe tornare ad allenare in Europa.