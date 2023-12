Lazio, esonero Sarri dopo Verona: crisi totale, ecco il sostituto

La Lazio prpsegue il suo percorso in campionato di alti e bassei e ha ancora molte difficoltà a trovare continuità di risultati.

I biancocelesti stanno trovando molte difficoltà sin dall’inizio della stagione e il pareggio maturato al ‘Bentegodi’ contro il Verona sta mostrando tutti i problemi della squadra di Sarri. Non riesce mai a gestire i vantaggi, ad un certo punto della partita spegne l’interruttore e si fa continuamente rimontare o subisce gol che diventano complessi da ribaltare.

Il nuovo pareggio contro il Verona certamente non rende felice Maurizio Sarri né il presidente Claudio Lotito che ora può prendere decisioni importanti.

Lazio, altro pareggio e difficoltà: Sarri a rischio esonero

Le difficoltà della Lazio stanno diventando sempre più complesse da superare e la classifica è ormai molto chiara e rende bene l’idea della stagione della Lazio fino a questo momento. I biancocelesti sono a quota 21 punti dopo 15 partite e rischia addirittura di finire al decimo posto dopo questo weekend di Serie A.

La partita contro il Verona ha messo in mostra le difficoltà della Lazio che è passata dalla gestione tranquilla della partita e del risultato, a una crisi profonda che ha poi portato al pareggio.

L’ennesimo risultato negativo della Lazio può portare all’esonero di Maurizio Sarri che non pare più avere la forza per gestire questo gruppo.

Sarri verso l’esonero? I tifosi si scatenano sui social

Il pareggio della Lazio è maturato dopo l’ennesima partita gestita bene solo per metà. I biancocelesti erano andati in vantaggio e sembravano poter portare a casa tre punti fondamentali ai fini della classifica. Ma il pareggio finale ha, poi, scatenato la rabbia social dei tifosi della Lazio che ora vogliono un cambio radicale.

“Cosa deve fare sarri per essere esonerato?” si chiedono in molti su Twitter, scatenando la polemica il caos. Claudio Lotito certamente non è felice di quello che sta succedendo alla sua squadra e vorrebbe un cambio di rotta immediato per riuscire a mantenere tutto così com’è e senza cambiare allenatore.

I tifosi si dividono tra l’esonero di Sarri e chi addirittura chiede le dimissioni per negligenza della società. In casa Lazio certamente non si respira una buona aria e presto potrebbero essere prese decisioni importanti.

Esonero Sarri: ecco il sostituto

L’esonero di Maurizio Sarri dalla Lazio potrebbe essere immediato se non si dovesse trovare un punto di incontro con la società.

Il problema principale resta il sostituto. Al momento non ci sono nomi troppo importanti che sembrano poter sostituire il tecnico biancoceleste ma ci sono due nomi su tutti che piacciono al ds Fabiani: Paolo Nicolato e Paulo Sousa. Nei prossimi giorni ci saranno novità che possono cambiare il futuro della Lazio.