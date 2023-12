Altro esonero: Lopetegui il nuovo allenatore, ha già accettato

Continuano ad esserci esoneri in campionato per quanto riguarda gli allenatori che non stanno vivendo una stagione facile. Altri tecnici rischiano grosso e ora uno è pronto ad essere fatto fuori per Lopetegui.

C’è la volontà da parte della società di chiudere subito per dare una svolta al progetto e per questo motivo che si cercherà di cambiare già nelle prossime ore. Il nuovo tecnico è già stato individuato e potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Una notizia che fa felici i tifosi che hanno voglia di vedere invertito il trend di risultati negativi. C’è intenzione di fare qualcosa di importante quest’anno e raggiungere il prima possibile l’obiettivo.

Calciomercato: Lopetegui arriva, esonerato un allenatore

Ci sono delle importanti notizie che riguardano la scelta della società che sta pensando di cambiare allenatore già in queste ore. C’è la voglia di cambiare e di ottenere qualcosa di importante per il futuro. Perché il club vuole assolutamente centrare l’obiettivo e per farlo ha bisogno di una svolta. Al momento si rischia grosso e per questo motivo si pensa di esonerare l’allenatore per affidare la panchina al nuovo tecnico che sarà Lopetegui.

Di recente il tecnico ha rifiutato un’offerta importante dall’Arabia Saudita, perché la sua volontà è quella di restare ancora nel calcio che conta in Europa. Per questo motivo è pronto ora ad accettare una nuova offerta che arriverebbe per lui in maniera ufficiale in queste prossime ore. Siamo ad un passo dall’accordo tra Lopetegui e il nuovo club che ha di fatto esonerato l’allenatore prendendo l’accordo con lui.

Nottingham Forest: esonero Steve Cooper, scelto Lopetegui

Situazione non facile che sta vivendo il Nottingham Forest in Premier League. Il club inglese allenato da Steve Cooper si ritrova attualmente a 13 punti al 16esimo posto a soli 4 dalla zona retrocessione occupata dal Luton. Le quattro sconfitte consecutive hanno minato le certezze e ora il club pensa di esonerare l’attuale allenatore e puntare tutto su Lopetegui.

Come rivelato da TalkSport, il Nottingham Forest licenzierà Steve Cooper per Lopetegui che sarà il nuovo allenatore.

Nottingham Forest: Lopetegui al posto di Cooper

Una scelta determinante quella del club inglese che ha voglia di restare in Premier League e si affida all’esperienza dell’ex ct della Nazionale della Spagna. Julen Lopetegui avrebbe già dato l’ok al trasferimento al Nottingham Forest per prendere il posto di Cooper. Recentemente ha rifiutato un’offerta molto importante dall’Al-Ittihad.