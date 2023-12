Sconfitta fatale: c’è l’esonero, Zidane il sostituto

Un’altra nobile decaduta del calcio europeo si trova a vivere uno dei momenti più complicati della sua amara stagione, che potrebbe culminare con l’incredibile esonero dell’allenatore. Nonostante l’ultimo positivo periodo, infatti, quest’oggi è arrivata l’ennesima cocente sconfitta in campionato che avrebbe fatto nuovamente tornare tutti in discussione, a partire, per l’appunto, da chi è seduto in panchina.

Il club spera e pretende in un immediato cambio di registro ed atteggiamento da parte della squadra già a partire dal prossimo turno di Champions League, ma l’impressione è che alla fine una decisione sull’esonero dell’allenatore già sia stata presa.

A conferma di questo, stando alle ultime notizie, nelle prossime ore potrebbero essere avviati i contatti con Zinedine Zidane, indicato essere dalla dirigenza il profilo ideale al quale affidare la squadra.

Sconfitta fatale e cocente: tutto torna in discussione

La panchina di una delle squadre più vincenti d’Europa potrebbe presto saltare a causa del rendimento altalenante che ha portato la squadra ad abbandonare la corsa al titolo già da dicembre. Inutile dire che questo avrebbe fatto tornare a rumoreggiare non solo la piazza ma anche la società, che nelle prossime ore si riunirà per valutare seriamente l’operato dell’allenatore, ad oggi inevitabilmente in discussione.

Parlare di esonero al momento non è rischioso ma sicuramente prematuro, ma se le cose non dovessero cambiare da qui a qualche settimana nessuno esclude che alla fine il club possa optare proprio per questa soluzione, dando così una scossa importante sia all’ambiente che al gruppo squadra.

Stando dunque a quanto trapelato dai media inglesi, a fronte della netta sconfitta di questo pomeriggio contro il Bournemouth la panchina di Erik ten Hag è tornata a scricchiolare, con l’olandese ritenuto essere dai tifosi del Manchester United il principale responsabile dell’ennesima disfatta dei Red Evils in questo avvio di stagione in Premier League.

United, ten Hag in bilico: Champions League decisiva

Il futuro di Erik ten Hag si deciderà con ogni probabilità al termine della prossima, ed ultima giornata della fase a giorni di Champions League. Qualora il Manchester United non riuscisse a qualificarsi agli ottavi della massima competizione continentale, ecco che potrebbe di conseguenza scattare l’esonero dell’olandese, che a quel punto non avrebbe alibi sui quali aggrapparsi.

In un girone nettamente alla sua portata, infatti, in Champions League lo United ha deluso ogni sorta di aspettative, ed al momento ultimo, dovrebbe sperare in un pareggio fra Copenaghen e Galatasaray per riuscire a qualificarsi alla fase successiva della competizione, a patto che però riesca a battere il Bayern Monaco.

ten Hag via: Zidane prima scelta dello United

Qualora si dovesse procedere con l’esonero di ten Hag, il Manchester United non ci penserebbe più di due secondi ad affidare la panchina a Zinedine Zidane. Il francese, infatti, è il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza dei Red Evils, che sarebbe addirittura pronta a riempire d’oro il francese pur di farlo sbarcare in Premier League.

Da capire se l’ex Real Madrid accetti la destinazione e sia dello stesso avviso, ma fino a quando ten Hag non verrà esonerato le parole lasciano inevitabilmente il tempo che trovano.