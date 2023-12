Roma: Mourinho patteggia, starà fuori a lungo

Momento decisivo per quella che sarà la situazione tra Mourinho e la Roma dopo quanto accaduto nell’ultima partita col Sassuolo. Si parla della squalifica dell’allenatore portoghese che è pronto al patteggiamento.

La volontà è quella di andare a ridurre il più possibile l’assenza del tecnico sulla panchina del club giallorosso proprio in questo momento decisivo della stagione dove si giocano scontri diretti importantissimi per la zona Europa.

Prossime ore decisive per quanto riguarda quello che verrà fuori che può determinare sicuramente il futuro anche dello stesso club che giocando con il proprio allenatore vicino può avere una marcia in più.

Roma: squalifica Mourinho, le ultime sulla decisione

Ora ci sarà la Fiorentina, poi il Bologna e il Napoli per quello che può essere prima di Natale un match quasi decisivo per la corsa alla Champions League. La Roma potrebbe essere in campo senza Mourinho in panchina per la squalifica dopo quanto accaduto col Sassuolo.

Il procuratore Chinè e Mourinho hanno ripercorso quelle che sono state le dichiarazioni sotto indagine che riguardavano l’arbitro Marcenaro “Non ha stabilità emozionale per queste partite” e Berardi “È troppo quello che fa per prendere in giro gli altri, per far prendere i gialli”. Proprio nelle ultime ore l’allenatore è stato ascoltato da Chiné e ora si aspetta la decisione.

Roma: Mourinho patteggia, 10 giorni fuori

La Roma vuole prendersi tutto il tempo necessario con l’ultimo confronto tra legali per la decisione sulla strategia difensiva per la squalifica di Mourinho. C’è la possibilità del patteggiamento per 10 giorni di squalifica che inizieranno dalla decisione ufficiale.

Da capire quindi se Mourinho ci sarà per il big match contro il Napoli, tutto dipenderà da quando sarà presa la decisione definitiva per questa vicenda accaduto in Serie A.

Roma: conferenza stampa Mourinho

In un primo momento, vista tutta questa situazione, era stata annullata la conferenza stampa solita di José Mourinho. Poi però dopo qualche ora è stata ripristinata con il portoghese che parlerà in vista del big match contro la Fiorentina dove i giallorossi si giocano tanto per la qualificazione alla Champions League dopo anche la sconfitta del Napoli.

Infatti, parlerà alle ore 14:00 Mourinho in conferenza per presentare Roma Fiorentina che può dire tanto per la classifica Serie A. Perché sarà un big match per la zona Europa e vuole esserci l’allenatore per aiutare la squadra dopo la bufera dell’ultima partita di campionato.