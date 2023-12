Roma, squalifica Mourinho: la decisione di Chinè, ecco la maxi-squalifica

Provvedimento federale nei confronti dell’allenatore della Roma José Mourinho. Ecco la decisione di Giuseppe Chinè

Il portoghese è finito nei guai a seguito delle dichiarazioni lesive contro gli arbitri, rilasciate alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Il rischio è che possa arrivare al più presto una squalifica, visto ciò che è successo con Mourinho che ha attaccato il mondo arbitrale con delle accuse davvero pesanti.

Ancora una volta José Mourinho s’è reso protagonista di un’uscita infelice contro gli arbitri. Alla vigila della gara Sassuolo Roma, lo Special One in conferenza stampa oltre ad attaccare Domenico Berardi, per scarso fair play, si era soffermato anche sull’arbitro Marcenaro. Un duro attacco contro il direttore di gara che non è passato inosservato. Il fischietto era stato etichettato in malo modo da parte di Mourinho, che aveva pubblicamente espresso le sue perplessità sulla scelta dell’AIA di nominarlo per quella sfida di campionato. “Ciò che mi preoccupa di Sassuolo Roma è l’arbitro, a livello emozionale non ha la stabilità per dirigere partite di questo livello”. A seguito di queste dichiarazioni la Procura Federale ha aperto un procedimento contro Mourinho. Ecco cosa rischia l’allenatore.

Mourinho squalifica, la decisione dopo il primo interrogatorio

C’è attesa riguardo la decisione della Procura Federale che a breve dovrà decidere in merito alla squalifica dell’allenatore della Roma José Mourinho. Il tecnico, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, rischia un deferimento dopo le dichiarazioni contro l’arbitro Marcenaro e Domenico Berardi.

La Procura della Figc ha già chiuso le indagini, dopo il colloquio con l’allenatore che è stato interrogato – insieme alla società della Roma – per novanta minuti dal procuratore federale, Giuseppe Chinè che a breve dovrà emettere una sentenza.

Dopo un primo faccia a faccia con i legali giallorossi, Daniele Muscarà e Antonio Conte, nella giornata di ieri Mourinho ha risposto alle domande del Procuratore insieme alla Roma che è stata chiamata in causa per responsabilità oggettiva. Le prime sensazioni che filtrano sono positive con Chinè e Mourinho che, durante il colloquio, hanno chiarito la vicenda e i motivi che hanno portato lo Special One a quel tipo di dichiarazioni.

Roma Mourinho: prime indiscrezioni sulla durata della squalifica

La Roma ha preso le difese del proprio allenatore ed ha preparato un dossier sugli episodi critici oltre a sottolineare la non perfetta conoscenza della lingua italiana di Mourinho che non ha pesato bene l’uso delle parole. La sensazione è che le parti stiano lavorando sul patteggiamento: in questo caso la squalifica di Mourinho potrebbe essere inferiore ai dieci giorni. In questo caso, il tecnico salterebbe una sola gara di campionato.