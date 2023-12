Occhio Inter, la big piomba su Inzaghi: allerta totale

Un top club che milita in Premier League starebbe valutando concretamente l’opzione Simone Inzaghi per la propria panchina: ora l’Inter trema

Per forza di cose bisogna sospendere il giudizio su Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino deve obbligatoriamente centrare il massimo obiettivo stagionale dell’Inter, ossia la conquista del ventesimo Scudetto nerazzurro. In questi ultimi anni Inzaghi ne ha vinti diversi di trofei, ma gli manca quello più importante.

E stavolta è vietato sbagliare. La compagine milanese sta procedendo alla grande in campionato, però la Juventus finora è riuscita a tenere il passo. Di conseguenza, per adesso è meglio non sbilanciarsi troppo sul fronte Scudetto. La stagione è ancora molto lunga e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Necessario reggere mentalmente e fisicamente la pressione, altrimenti il rischio di crollare aumenta in maniera sensibile. Inzaghi ne è ben consapevole ovviamente, dopo essersi scottato in più di un’occasione. Ad ogni modo, non si può non evidenziare l’ottimo lavoro messo in atto dall’allenatore ex Lazio. Inzaghi in panchina ci sa fare, senza ombra di dubbio. E può crescere ulteriormente, diventando uno dei migliori tecnici al mondo.

Tra l’altro, in Champions il mister classe ’76 non ha minimamente sfigurato, anzi. Insomma, forse è ormai pronto per approdare in un top club straniero, alzando ancor di più l’asticella. La scadenza del contratto con l’Inter è prevista per il 30 giugno del 2025, col trainer piacentino che attualmente percepisce un ingaggio annuale da 5,5 milioni di parte fissa a cui vanno aggiunti sostanziosi bonus.

Inter, lo United pensa a Simone Inzaghi per la panchina: stipendio da capogiro

All’estero Inzaghi potrebbe guadagnare molto di più. A tal proposito, attenzione all’ipotesi Manchester United. Sembra che Erik ten Hag abbia fallito la sua missione, tant’è che i ‘Red Devils’ starebbero pensando all’addio del mister olandese a stagione in corso oppure direttamente a giugno, quando i giochi saranno terminati.

L’allenatore nerazzurro, dal canto suo, stuzzica la fantasia del club inglese, non a caso gode di grande stima nell’ambiente. Inoltre, lo United avrebbe già in mente di garantire a Simone Inzaghi uno stipendio da ben 10 milioni di euro netti a stagione.

Il diretto interessato prenderebbe fortemente in considerazione questa eventuale proposta, di fronte alla quale diventerebbe assai complicato rifiutare e andare avanti. Aggiungiamo che il trainer nerazzurro gradirebbe un trasferimento in Premier, che consisterebbe in un significativo salto di qualità.

Va detto comunque che risollevare le sorti del Manchester United non è affatto una passeggiata, per usare un eufemismo. In molti hanno fallito, ma Inzaghi potrebbe rappresentare l’eccezione. Si tratta di una sfida alquanto stimolante, un’opportunità che l’ex Lazio potrebbe decidere di cogliere al volo salutando l’Inter.