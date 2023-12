Pagano la clausola: bye bye Milan, va in Premier

Milan sempre più in crisi d’identità, perde anche un gioiellino sul mercato che va così in Premier League. Una notizia dolorosa per i rossoneri.

Continua a non essere un periodo semplice per il Milan di Stefano Pioli. Le recenti vittorie in campionato non hanno certamente portato a calmare le acque. Il terzo posto in classifica con 29 punti non riesce a far dimenticare le 3 pesanti sconfitte fatte registrare finora nelle prime 14 giornate di campionato.

Così come nessuno riesce a dimenticare la situazione critica in Champions League dove forse, neanche una vittoria contro il Newcastle potrebbe garantire alla squadra di Pioli l’accesso agli ottavi di finale. Insomma, una situazione di crisi che ad inizio stagione nessuno si sarebbe mai aspetto. A questo si aggiunge anche il mercato che prende direzioni sempre più complicate con le rivali pronte ad intromettersi sugli obiettivi rossoneri.

D’altronde, si sa che le vie del calciomercato sono infinite e a volte si possono ottenere delle notizie poco gradite. Una di queste il Milan rischia di ottenerle dalla Germania a causa di Serhou Guirassy, attaccante attualmente in forza allo Stoccarda, che a suon di gol sta attirando l’attenzione di molti club europei.

Pagano la clausola: niente Milan per Guirassy

Su Guirassy ovviamente si sono posati anche gli occhi degli osservatori rossoneri, che stanno valutando come fare per portarlo a Milanello. Basti pensare che in sole 11 partite, il ventisettenne guineano ha segnato 16 reti e fornito un assist.

Certo, si parla di un calciatore di 27 anni ma anche di un giocatore la cui clausola rescissoria è di soli 17 milioni di euro. Una cifra abbordabile anche per il club rossonero. Peccato che tale somma lo sia anche per il Manchester United che starebbe facendo di tutto per accaparrarselo già per la prossima sessione invernale di calciomercato.

Se così fosse, per Stefano Pioli significherebbe dover dire addio all’ennesimo sogno di poter rinforzare il reparto offensivo e dare l’opportunità a Giroud di trovare un degno sostituto nei momenti di stanchezza o di assenza per infortunio. Si sono fatti tanti nomi, sia quest’estate che per il mercato invernale, ma quello dell’attaccante che gioca in Bundeslga

Dunque, ancora poche settimane e si saprà se Serhou Guirassy approderà realmente in Premier League o rimarrà fino a fine stagione allo Stoccarda, lasciando così una piccola speranza al Milan di provarci a fine stagione. D’altronde, la speranza è l’ultima a morire anche quando si parla di calciomercato.