Piattaforma anti pezzotto: dal 31 gennaio bloccati i siti illegali

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova piattaforma anti pezzotto che mettere in ginocchio la pirateria che potrebbe essere definitivamente sconfitta nel mondo del calcio e dello sport.

L’intenzione è quella di chiudere tutti i siti illegali in pochissimo tempo, non potendo più trasmettere partite di calcio e altri sport come ormai accade da anni. Siamo arrivati al momento decisivo con l’anti pezzotto.

C’è la volontà di sconfiggere la pirateria e nel giro del prossimo mese potrebbe finalmente chiudere tutto, bloccando così tantissimi milioni di italiani in Italia e all’estero che guardano le partite in modo illegale.

Siti illegali calcio: via all’anti pezzotto

Forse ci siamo davvero. Perché le partite in streaming in maniera illegale in Italia e non solo potrebbero definitivamente essere rimosse da ogni tipo di sistema. Parte la procedura anti pezzotto che è pronta ad essere messa in pratica per abolire definitivamente la pirateria dal mondo del calcio e non solo. Ci sono delle novità importanti che riguardano questa nuova strategia che sarà messa in pratica nel giro del prossimo mese.

I siti illegali di calcio saranno chiusi a causa di una nuova piattaforma anti pezzotto creata apposta per non permettere più alla pirateria di prendere il comando del calcio e di altri sport. Adesso c’è una nuova decisione che riguarda quello che può accadere da un momento all’altro. Ci sono importanti novità proprio per quello che accadrà nei prossimi mesi.

Piattaforma anti pezzotto: via al 31 gennaio

Una strategia importante e che può rivelarsi micidiale per la pirateria e le partite illegali di calcio. Perché dal 31 gennaio sarà annunciato il via alla piattaforma oscura pezzotto che è pronta a mettere in ginocchio i siti illegali. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha annunciato il via alla piattaforma anti pezzotto e manca pochissimo

La legge approvata con votazione bipartisan dal Parlamento ha dunque le gambe operative per camminare. L’obiettivo è quello di intervenire entro mezz’ora per interrompere la visione fraudolenta della partita o di tutti gli altri eventi live con la tecnologia illegale come il pezzotto e i siti illegali streaming.

Siti illegali chiusi: sorride Dazn

Ottima notizia per Dazn e tutte le piattaforme che potrebbero tornare ad incassare cifre davvero importanti con il ritorno di tanti nuovi abbonati che saranno costretti ad abbandonare i siti illegali oscurati per sottoscrivere nuovi contratti regolari. E’ stata inventata la piattaforma anti pezzotto che è pronta ad oscurare entro 30 minuti ogni singola partita, evento o trasmissione sui siti illegali.