Si ritira nel 2024: addio alla leggenda, ultima partita al Bernabeu

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo e adesso è arriva in maniera ufficiosa riguardo il suo addio dal mondo dello Sport. Perché una grande leggenda che resterà per sempre nella storia è pronto a fare un passo importante.

Gli ultimi anni sono stati molto difficili e contrastanti per lui visti anche i diversi alti e bassi nei risultati personali e i vari infortuni che diciamo da sempre hanno caratterizzato la sua carriera.

Ora, per questo motivo soprattutto, è arrivata una decisione riguardo quella che sarà la sua decisione e la voglia di andare a dare spettacolo ancora un’ultima volta. Si pensa anche ad una partita finale contro uno dei grandi rivali.

Lo sport saluta il campione: si ritira

Decisione presa, il ritiro ci sarà nel 2024 salvo sorprese clamorose. Perché andare avanti per ancora molti anni sembra ormai impossibile e per questo motivo si sta preparando al meglio per andare a giocare le sue ultime grandi partite.

Ci sarà di mezzo anche il Real Madrid per dargli un degno saluto prima del suo ritiro, pronto un grande evento in quello che sarà il nuovo stadio Bernabeu.

Tennis: Rafael Nadal si ritira

E’ fermo dallo scorso 18 gennaio Rafael Nadal che si è infortunato e operato e ora sta lavorando per tornare nel 2024 con le sue ultime partite prima del ritiro. In carriera ha totalizzato 1068 partite vinte e 220 perse, 92 tornei conquistati con 22 Grandi Slam ottenuti, meglio di lui soltanto Djokovic a 24.

Intanto, è pronto il ritiro di Rafael Nadal che lui stesso in queste ore ha svelato di non poter fare nessun annuncio, ma potrebbe essere arrivato il momento giusto il prossimo anno dopo alcune ultime sue grandi partite che vuole affrontare.

Nadal Federer ancora una volta: ultima partita nel nuovo Bernabeu

Una volta che deciderà la data del ritiro Rafael Nadal potrebbe andare a giocare la sua ultima partita contro Roger Federer, quello che è stato per tantissimi anni il suo rivale. I due hanno dato spettacolo senza precedenti, giocando delle finali che hanno lasciato più e più volte gli amanti del tennis e non solo a bocca aperta. Intanto, si pensa a quella che potrebbe essere una storica ultima partita Federer Nadal per il saluto del campione.

Lo svizzero si è già ritirato e presto potrebbe seguirlo anche Nadal che il prossimo anno andrà a compiere 38 anni. Ma i tifosi sognano un’ultima grande sfida tra di loro e questo è possibile grazie al Real Madrid. Perché lo spagnolo è un grande tifoso dei Blancos di Florentino Perez che più volte ha ospitato il campione del tennis nel suo stadio. Presto sarà pronto anche il nuovo stadio Bernabeu, che organizzerà nel corso degli anni eventi di ogni tipo e anche tornei di tennis.

Per questo motivo ora si pensa ad un ultimo Nadal Federer nel nuovo stadio Bernabeu che sarà pronti entro queste prossime settimane in maniera definitiva dopo anni di grandi lavori. Sarà lo stadio più bello e all’avanguardia di sempre e avrà una capienza di 81.044 posti. Alcuni indizi svelano che proprio lì si giocherà l’ultima partita di Rafael Nadal per il suo grande ritiro.