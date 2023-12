Torna a rischio esonero: ultima partita decisiva

Continuano ad essere in bilico diverse panchine in Italia per alcuni allenatori che non sembrano avere piena fiducia della società. Alcuni di questi rischiano l’esonero proprio nel prossimo turno di campionato.

C’è una situazione di stallo al momento perché bisognerà capire che tipo di progetto ha intenzione di portare avanti il club, con la nuova proprietà che ha voglia di raggiungere il prima possibile dei risultati convincenti.

Ora, dopo aver superato un periodo difficile, si torna a vivere una situazione delicata dove a pagare potrebbe essere proprio l’allenatore. La prossima gara diventa uno spartiacque per prendere poi una decisione.

Allenatore a rischio esonero: ore contate

C’è un giovane allenatore italiano che vive un momento delicato e bisognerà capire come andrà a finire in vista delle prossime ore. Il prossimo turno può diventare decisivo per un suo possibile cambio in panchina.

La società sta valutando nei minimi dettagli la posizione da prendere se non dovesse arrivare una svolta. Pronto un altro cambio in panchina in vista delle prossime settimane se le cose dovessero continuare ad andare male.

Sampdoria: Pirlo rischia l’esonero, serve la svolta

Svolta e continuità, è questo ciò che viene chiesto al giovane allenatore Andrea Pirlo con la sua Sampdoria. Perché il club blucerchiato sembra non riuscire più ad uscire da questa situazione delicata al momento e potrebbe da un momento all’altro pensare di cambiare tutto visti i recenti risultati.

Dopo aver ottenuto 6 sconfitte, 3 pareggi e solo 2 vittorie è arrivata una svolta per la Sampdoria di Pirlo che ha vinto 3 partite consecutive. Poi però una nuova sconfitta, questa volta col Brescia per 3-1 in maniera inaspettata dopo il buon periodo. Per questo motivo la prossima partita può valere tanto per il possibile esonero dell’allenatore.

Esonero Pirlo: tutto in Sampdoria Lecco

La società ha dato grande appoggio a Pirlo in questi mesi confermandolo e credendo nel suo lavoro nonostante il pessimo periodo affrontato in basso in classifica di Serie B. Adesso però la Sampdoria vuole risposte e contro il Lecco diventa decisiva per l’eventuale esonero.

Perché Sampdoria Lecco dovrà finire con una vittoria dei blucerchiati che affrontano uno scontro diretto per la retrocessione, perdendo andrebbero in zona playout. Per questo Pirlo si gioca il suo futuro e dovrà provare a tornare a fare 3 punti per non mollare la presa sulla zona playoff che al momento dista già 8 punti.