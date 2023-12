Sinner-Alcaraz, il verdetto del coach: “E’ superiore”

La sentenza del coach, che incorona il talento come vero avversario del numero 1 al mondo: “E’ pronto per questo ruolo”.

Tra pochi giorni si apriranno le danze della nuova stagione tennistica. Davanti a tutti ancora il grande Novak Djokovic, che ha terminato l’anno al primo posto del ranking. Ma tra i contendenti, nonostante i tanti talenti in giro per il mondo, sono due i più quotati a detta degli addetti ai lavori, dei colleghi tennisti e dei tifosi.

La rincorsa alla leggenda serba parte da Alcaraz e Sinner. Secondo il coach Mouratoglu però, sarebbe Jannik ad essere superiore allo spagnolo. Patrick Mouratoglou ha risposto senza peli sulla lingua al commento di Cameron Norrie. Il tennista britannico classe 1995 infatti aveva indicato Carlos Alcaraz come rivale numero 1 di Djokovic, per la corsa ai titoli del 2024.

Un anno, quello appena trascorso però, che ha incoronato un altro astro nascente del tennis mondiale: Jannik Sinner. Ne è convinto Mouratoglou, ex coach di Holger Rune. Il francese ha preso le parti dell’altoatesino, affermando: “Sinner è più pronto per il ruolo di numero 2. L’anno prossimo può essere quello in cui può rivaleggiare con il serbo più di Alcaraz. Per quanto fatto vedere nel 2023″. E in effetti gli ultimi risultati del 2023 parlano per il tennista italiano.

Mouratoglu su Sinner: “Jannik può essere superiore”

Sinner si è messo alla prova diverse volte contro Djokovic nel giro di poche settimane. Prima durante le Finals di Torino, uscendo con una vittoria nei turni di qualificazione e una sconfitta in finale contro il numero 1. Le soddisfazioni più grandi però, come noto, sono arrivate in Coppa Davis. L’Italia è riuscita a battere proprio la Serbia, grande favorita, prima portandosi sull’1-1 grazie al singolo vinto da Sinner contro Djokovic, poi sul 2-1 nel doppio prima di laurearsi campione in finale contro l’Australia.

Senza mai negare la grande forza di Carlos Alcaraz, l’allenatore francese ha sottolineato come nonostante il nativo di Murcia abbia già vinto ai massimi livelli du Slam e più 1000 – e sia davanti in classifica – Jannik Sinner con “il suo stile possa essere superiore”. “Ha la capacità di mettere in grande difficoltà l’avversario con la sua velocità“, ha detto Mouratoglu.

Un tennis, quello di Sinner, con più soluzioni a detta del coach rispetto a quello di Alcaraz. Doti che si sono viste proprio nelle sfide ravvicinate contro il numero 1 al mondo: “Questo ultimo risultato è una spinta per lui. Mi ricorda il 2011 di Djokovic, quando fu protagonista di una stagione pazzesca reduce dal successo in Davis dell’anno prima”. Ecco perché secondo il coach Sinner può fare bene, con più soluzioni rispetto al passato e migliori letture rispetto ad Alcaraz.