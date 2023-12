Su tutte le furie, lascia il Barcellona: occasione per Juve e Milan

Un incredibile risvolto di mercato potrebbe coinvolgere due delle storiche società: italiane: Milan e Juventus

Un piccolo terremoto potrebbe presto verificarsi in casa Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni, un calciatore dei blaugrana sarebbe andato su tutte le furie a causa di un trattamento non troppo gradito.

Il trambusto che negli ultimi giorni ha colpito i culés potrebbe, infatti, portare via dal Camp Nou un calciatore dall’ottimo rendimento in questa stagione. Milan e Juventus seguono gli sviluppi della vicenda con sguardo interessato. Le due compagini italiane potrebbero tentare il calciatore e spingerlo a lasciare la Catalogna già nella sessione di mercato invernale.

La stagione entra nel vivo con i campionati che sono giunti quasi al giro di boa e le competizioni europee che si apprestano a dare i primi verdetti con la fine della fase a gironi.

La fine dell’anno, però, significa anche e soprattutto calciomercato. Un incredibile risvolto, infatti, potrebbe portare un calciatore del Barcellona direttamente in Serie A. Si tratta di Ferrán Torres, attaccante spagnolo classe 2000.

Poco considerato dal tecnico: il calciatore in rotta con il Barça

Ferrán si è formato calcisticamente nel Valencia e, dopo i suoi primi anni tra i grandi vissuti da protagonista, nell’estate del 2020 il Manchester City di Guardiola decide di investire oltre 30 milioni per portarlo in Premier League.

Con gli Sky Blue, però, la storia d’amore finisce dopo un anno e mezzo quando il Barcellona bussa alla porta dell’ex tecnico blaugrana e porta via Torres per la bellezza di 55 milioni. Nel Barcellona di Xavi trova la sua dimensione e nella stagione 2022/23 aiuta i culés a tornare sul tetto di Spagna vincendo la Liga.

In questa stagione Ferrán Torres è partito molto bene e in 19 uscite tra Liga e Champions League ha messo a referto 2 assist e 5 gol, spesso decisivi. Nonostante il rendimento, che gli ha consentito di tornare ad indossare la maglia della Spagna, l’ex Valencia sembra non rientrare nei piani dei blaugrana. Secondo quanto riportato da AS, questo sarebbe stato confermato dall’entourage del calciatore, ai ferri corti con Xavi.

Milan e Juventus potrebbero, dunque, inserirsi in questo scenario provando a tentare e convincere Torres di lasciare da subito il Camp Nou per trasferirsi in Serie A. Il suo valore stimato è di circa 35 milioni, ma l’arrivo di Vitor Roque in Catalogna potrebbe spingere la dirigenza del Barça a cederlo anche a meno per rimettere in ordine i conti. La disponibilità economica delle due italiane, però, non è delle migliori e la soluzione più ideale sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe non accontentare il Barcellona.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI