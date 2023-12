Esonero imminente, già scelto il nuovo allenatore: firma subito

Il rendimento altalenante della squadra in questa prima parte di stagione avrebbe portato la società a mettere seriamente in discussione l’operato dell’allenatore, che mai come ora sembrerebbe essere a rischio esonero.

O si cambia immediatamente registro dando una svolta importante, ma soprattutto concreta, a questo campionato, o al club non resterà altro che prendere in mano le redini della situazione scegliendo per l’appunto di separarsi dall’attuale tecnico.

Stando alle ultime notizie, però, in realtà la società avrebbe già preso una decisione importante in merito all’esonero dell’allenatore, come confermato anche dal fatto che sarebbe anche già stato individuato l’eventuale sostituto al quale affidare la panchina fino alla fine della stagione.

Altro esonero imminente: nuovo ribaltone in panchina

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionanti europei e mondiali, visto che nelle prossime ore potrebbe registrarsi un nuovo ed incredibile ribaltone in panchina.

Stando alle ultime notizie, infatti, il rendimento altalenante della squadra avrebbe portato il club a mettere seriamente in discussione l’operato dell’allenatore che, come anticipato, sarebbe ora a rischio esonero. Le prossime partite di campionato serviranno sicuramente per fare molta più chiarezza sulla situazione, anche perché alla fine l’obiettivo stagionale è ancora alla portata, ma l’impressione è che il club sia più propenso ad un cambio in panchina in virtù anche degli ultimi malumori registrati non solo all’interno dello spogliatoio, ma anche e soprattutto nell’ambiente.

Stando dunque a quanto riportato dai bookmakers britannici, ma più precisamente da BetVictor, sarebbe oramai giunta ai titoli di coda l’esperienza di Tony Mowbray sulla panchina del Sunderland. A conferma di questo, lo stesso sito di scommesse avrebbe anche svelato il nome del possibile sostituto dell’inglese, profilo d’esperienza che solo fino a qualche mese fa allenava in Premier League.

Esonero Dodds: il Sunderland punta su un ex Premier League

Nelle prossime ore la società del Sunderland si riunirà per valutare l’operato di Tony Mowbray alla guida dei Black Cats, prendendo anche una decisione importante in merito al suo futuro in panchina. L’impressione, come anticipato, e che si viaggi spediti verso l’esonero dell’inglese, che potrebbe essere sostituito da un collega che solo fino a qualche settimana fa allenava in Premier League.

Stando a BetVictor, infatti, Paul Heckingbottom potrebbe essere l’uomo giusto per la panchina e la risalita del Sunderland, considerata la particolare affinità dell’ex Sheffield United con le promozioni in massima serie. Occhio però, perché nonostante l’inglese faccia particolarmente gola ai tifosi dei Black Cats, il suo non sarebbe il nome in cima alla lista della dirigenza inglese.

Sunderland, Heckingbottom l’alternativa: ecco chi è il preferito

A quanto pare il nome in cima alla lista dei desideri del Sunderland per la panchina non sarebbe quello di Paul Heckingbottom bensì quello del francese Julien Sablé, attualmente il vice allenatore a Nizza di Francesco Farioli.