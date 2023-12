Valentina Vignali bollente sulla spiaggia: il vestito si apre tutto

Valentina Vignali sulla spiaggia accende il web ancora una volta: un vestito pazzesco che si apre su dettagli provocanti

Con oltre due milioni e 700 mila followers su Instagram, Valentina Vignali è una delle modelle e influencer più apprezzate d’Italia. Impossibile non farsi conquistare al primo sguardo dal suo fascino spaziale, che cattura immediatamente l’attenzione.

La 32enne riminese è piuttosto nota tra gli sportivi anche come giocatrice di pallacanestro, sebbene sia ormai piuttosto lontana dai campi e si sia concentrata principalmente sulla sua attività social. Una attività che la porta a girare spesso il mondo, per la sua passione per i viaggi, ma anche per la possibilità di mostrare a tutto il mondo la sua classe e la sua eleganza.

Piuttosto peculiari, in verità, dato che Valentina si caratterizza anche per un fare solare e verace, spesso scanzonato e anticonvenzionale. Che non a tutti piace e qualche critica c’è anche per lei, per i modi a volte ‘da maschiaccio’. Ma la maggior parte del pubblico è dalla sua.

Valentina Vignali, spacco rovente: la gonna fa sognare (e non solo quella)

Valentina è una di quelle che non si fermano mai e seguendo costantemente il suo profilo Instagram possiamo seguirla in tutti i suoi numerosi spostamenti. Nelle scorse settimane era negli Stati Uniti, come le capita spesso trattandosi di una delle sue mete preferite in assoluto.

Quindi è stata a Madrid, ospite del centro sportivo dell’Atletico Madrid e del ‘Wanda Metropolitano’. Una breve vacanza sulle Alpi insieme al fidanzato, il modello Tommaso Pozzi, e poi via, subito ripartire per una nuova avventura, stavolta ad Abu Dhabi.

Negli Emirati, Valentina sfrutta il fatto di essere tornata al caldo per indossare abbigliamenti succinti e in grado di alzare la temperatura come non mai. Eccola scatenarsi sulla spiaggia con una serie di espressioni buffe, ma l’attenzione è tutta per il suo fisico statuario contenuto a fatica da uno splendido vestito.

Curve da urlo, con una scollatura superba in primo piano, ma se possibile l’atmosfera diventa ancora più bollente con la gonna svolazzante che scopre quasi tutto. Spacco inguinale e gambe infinite in risalto, l’asticella della provocazione sale immediatamente e i commenti sono tutto un programma: “Dimmi che questa foto è il SIUUUM di CR7, ti prego”, “Ti adoro”, “Super come sempre”, “Smettila ti prego”, “Cosa dice il Var?”.