Serie A: partita decisiva, rischia l’esonero

Si scende in campo per la 15esima giornata di campionato di Serie A e ci sono diverse squadre che rischiano tanto in vista di questo prossimo turno che metterà di fronte match quasi decisivi anche per alcuni allenatori.

Bisognerà capire che tipo di stagione si affronterà in base ai risultati che arriveranno, con alcuni tecnici che rischiano anche l’esonero come accaduto ad altri loro colleghi.

Situazione delicata che potrebbe sbloccarsi in un modo o nell’altro in base a quello che capiterà in queste prossime partite. Adesso è tutto un dentro o fuori per le prossime gare.

Serie A: allenatore a rischio esonero

Brutto momento per l’allenatore che rischia l’esonero in Serie A. Ci sono dei nuovi aggiornamenti in merito alla possibile scelta del tecnico che verrebbe messo alla porta in caso di risultato negativo.

La società sta cercando di capire che tipo di scelta potrebbe essere meglio per la squadra. Ci sono delle novità importanti che riguardano il tecnico che è al bivio col suo futuro.

Hellas Verona Lazio: Baroni e Sarri si giocano il futuro

Baroni e Sarri hanno rischiato anche l’esonero viste le forti contestazioni che ci sono state nei loro confronti per questo inizio di stagione da dimenticare. Adesso però sono arrivati dei nuovi risultati positivi che danno speranza. Tutto dipenderà proprio dalla prossima partita Hellas Verona Lazio che può cambiare il futuro dei due allenatori.

Verona Lazio vale tanto, più per Baroni che per Sarri. Perché il tecnico dell’Hellas con un’altra sconfitta rischia l’esonero immediato anche se si parla già di un cambio in panchina con l’arrivo della nuova proprietà che pensa a De Rossi come nuovo allenatore. Per Sarri dopo 3 vittorie di fila ora si cerca un’altra partita vincente in Serie A per non perdere punti dalla zona Europa.

Verona Lazio: le probabili formazioni

Si giocano tanto in vista di questa prossima partita Baroni e Sarri con il Verona e la Lazio. Tutto aperto con gli allenatori che proveranno a fare le migliori scelte nonostante alcune defezioni. Arrivano aggiornamenti in merito a quelle che possono essere le probabili formazioni di Verona Lazio:

Baroni sfida Sarri e i due allenatori si giocano tanto con queste formazioni probabili per Verona Lazio, le scelte dei due allenatori: