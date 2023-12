Zielinski a zero: niente Inter, un’altra big chiude il colpo

Quale futuro per Piotr Zielinski? Ecco le ultimissime riguardo l’interesse di un’altra big, che sogna di prenderlo a zero la prossima estate.

Niente Inter, Zielinski può firmare con un’altra squadra di Serie A. Le difficoltà per il rinnovo con il Napoli, spingono sempre di più il calciatore verso l’addio. La separazione può ufficializzarsi nel corso della prossima stagione. Con il contratto in scadenza a giugno 2024 il polacco, insieme ai suoi agenti, da gennaio può avviare le trattative con i club che sono interessati ad ingaggiarlo a parametro zero. Alla lista delle pretendenti anche un’altra big del campionato italiano.

Sono settimane decisive riguardo il futuro a Napoli di Piotr Zielinski. C’è ancora tempo per trovare l’accordo sul rinnovo anche se altri club hanno manifestato interesse nel prendere a zero il polacco. I suoi agenti già da gennaio possono trovare un pre accordo con le società che vogliono prendere Zielinski a parametro zero la prossima estate. Alla lista delle pretendenti ci sono anche delle italiane: non solo l’Inter, ecco chi sogna l’arrivo del centrocampista.

Calciomercato Napoli: Zielinski non rinnova, nel suo futuro ancora la Serie A

Può essere ancora l’Italia la destinazione preferita di Piotr Zielinski che, dopo il Napoli, può decidere di firmare con un’altra big del campionato. L’Inter ha manifestato l’interesse nei confronti del polacco, con Marotta pronto a prenderlo a zero nel corso della prossima sessione di calciomercato estiva 2024.

Sempre attento ai giocatori in scadenza, l’amministratore delegato dell’Inter già a gennaio potrebbe muovere i fili e strappare un pre accordo con il giocatore. Sullo sfondo, inoltre, c’è anche un’altra società italiana che in questi anni s’è mossa bene sul mercato dei giocatori a parametro zero. Anche Tiago Pinto sogna di portare alla Roma Zielinski.

Nelle ultime settimane, come riportato da calciomercato.com, si sono intensificati i contatti tra i giallorossi e l’entourage del calciatore. Lo stipendio è in linea con i parametri della Roma.

Zielinski alla Roma: ultimissime notizie

A sorpresa, potrebbe chiudersi per la prossima estate il trasferimento alla Roma di Piotr Zielinski che può firmare a parametro zero con il club giallorosso. C’è la fila per prendere il centrocampista polacco, che interessa anche ad Inter e Lazio. Tiago Pinto, sempre attendo ai giocatori in scadenza, ci prova ed ha già avviato i primi contatti con l’entourage del ragazzo. Per il momento il Napoli resta a guardare, gli azzurri non hanno ancora trovato l’intesa per il rinnovo che, a questo punto, rischia di saltare in maniera definitiva con l’addio a parametro zero di Zielinski per la prossima estate.