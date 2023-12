40 milioni dal Bayern: plusvalenza nerazzurra

Bayern Monaco pronto a tutto pur di acquistare questo calciatore di talento e rinforzare ulteriormente la propria squadra

In Bundesliga continua a primeggiare il Bayer Leverkusen, che sta surclassando le avversarie sia dal punto di vista del gioco che della classifica. Anche per questo – ma non solo – in casa Bayern Monaco invece c’è sicuramente un po’ di maretta visto anche il sonoro 5-1 preso a Francoforte.

Per questo motivo, con una sessione invernale di calciomercato che è alle porte è tempo anche di iniziare ad imbastire delle trattative per programmare gli arrivi di gennaio e anche quelli di luglio 2024. D’altronde, in Baviera si è abituati ad agire per tempo e sempre secondo le necessità del proprio allenatore e secondo le problematiche della squadra.

In questo momento, uno dei problemi della squadra di Tuchel è la difesa: nonostante l’arrivo di De Ligt prima e di Kim poi, la squadra tedesca è alla ricerca di un altro calciatore nell’intento di rinforzare ulteriormente il reparto. E ormai i biancorossi bavaresi si sono abituati a pescare in Italia il calciatore giusto per rinforzare il reparto. Dopo due stranieri pescati dalla Serie A adesso tocca a un italiano. E che italiano: forse il più promettente della sua generazione.

Plusvalenza nerazzurra: addio Scalvini

Secondo quanto viene riportato dal ‘Bavarianfootballworks.com’, il prossimo calciatore che potrebbe approdare al Bayern Monaco è Giorgio Scalvini. Ebbene sì, l’attuale difensore dell’Atalanta è seguito anche dal club Bavarese e starebbe provando ad imbastire una trattativa con il club bergamasco proprio per giungere ad una cessione del calciatore.

Nonostante la giovane età del difensore italiano, già la scorsa estate Scalvini avrebbe potuto lasciare la Serie A se solo l’Atalanta avesse accettato le offerte provenienti dall’estero. Adesso però, sembrerebbe che tutto si fattibile. Con un contratto in essere fino a giugno 2027, le possibilità che il 19enne lasci Bergamo a giugno 2024 sono alquanto alte ma con una cifra che si aggira almeno sui 60 milioni di euro.

Con un’offerta del genere, le possibilità di un suo addio sono molto alte. In questo caso, per l’Atalanta si parlerebbe dell’ennesima plusvalenza ma anche di un ennesimo giocatore lanciato nel calcio che conta e poi venduto ad un grande club.

A questo punto, non resta altro che attendere l’inizio della sessione invernale di calciomercato e capire quali saranno le mosse del Bayern Monaco in questo senso e come risponderà l’Atalanta, qualora dovesse giungere una prima offerta per Scalvini. L’unica cosa certa, è che se il difensore italiano dovesse partire sarà solo a luglio 2024 e non certamente a gennaio.