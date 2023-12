Vergogna in campo: 15enne picchiato selvaggiamente in Italia

By

Clamoroso quello che è accaduto in Italia, una vergogna quasi senza precedenti su un campo da calcio dove a farne le spese è stato un bambino di soli 15 anni.

Sono stati attimi di vera tensione e paura quando un bambino è stato picchiato violentamene durante la partita e per questo motivo sono ora attese delle decisioni pesanti al riguardo.

C’è stata una società che è pronta a far pagare al proprio giocatore un prezzo saltato, così come lo stesso Giudice Sportivo per ciò che si è visto sul terreno di gioco.

Grave episodio in Italia: 15enne picchiato durante la partita

Davvero da brividi quello che stiamo per raccontare riguardo ciò che è accaduto su un campo da calcio in Italia durante la partita che ha sconvolto tutti. Una reazione inaspettata e che ora potrebbe costar caro anche tanto ad un giovane giocatore. Perché è incredibile e vergognoso il grave episodio che si è andato a registrare ancora una volta nel calcio italiano, dove un ragazzo di soli 15 anni è stato picchiato in maniera violenta.

Un bruttissimo gesto che sarà condannato sicuramente e anche in modo pesante. C’è la sensazione che si voglia dare una lezione esemplare per quanto accaduto, perché adesso c’è voglia di dire basta con questa violenza nel mondo del calcio. C’è la volontà di voler cambiare il modo di pensare, agire e vivere il mondo dello sport e del calcio in Italia.

Violenza nel campionato Allievi B: picchiato un ragazzo

Gravissimo l’episodio di violenza in campo a Calenzano, nel fiorentino, dove una squadra si è resa protagonista con un giocatore in maniera veramente negativa. Perché la squadra di casa ha ospitato il Casellina nel campionato Allievi B ed è tutto accaduto lì.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il calciatore della squadra ospite sarebbe stato atterrato da un avversario di casa, tutto questo a palla lontana, quando successivamente è continuato il grave episodio e il ragazzo di 15anni è stato picchiato selvaggiamente con calci alla schiena e alla testa. L’arbitro ha subito espulso il 16enne.

Squalifica Allievi B: la decisione del Giudice Sportivo

Adesso ci si aspetta una decisione fortissima da parte del Giudice Sportivo pronto a prendere provvedimento ed andare a squalificare in maniera decisa il giovane ragazzo che si è reso protagonista di un episodio grave e che non è più consentivo vedere in futuro.