Ancelotti sgambetta l’Inter a gennaio: Inzaghi sotto un treno

Il Real Madrid irrompe su un pilastro dell’Inter, lo vuole già durante il mercato di gennaio: Inzaghi trema.

L’Inter corre rapida come un treno verso la conquista della seconda stella. In Serie A, fino a questo momento, non c’è stata alcuna squadra migliore di quella nerazzurra. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi stanno dominando il campionato, imponendo una dittatura per certi versi simile a quella del Napoli della scorsa stagione.

Ma l’obiettivo è ancora lontano e fino a maggio tutto può ancora succedere, soprattutto se i vice campioni d’Europa dovessero perdere, di colpo, uno dei giocatori più decisivi fin qui in stagione.

Può dormire sonni tranquilli l’ex allenatore della Lazio, ma fino a un certo punto. Il rendimento straordinario dei suoi ragazzi fin qui ha infatti attirato le attenzioni delle big di mezza Europa (senza considerare i top club arabi), e una di loro potrebbe cercare di dare l’assalto a un gioiello nerazzurro già nella prossima sessione di mercato, quella invernale.

Se non c’è alcun margine per portar via da Milano il capitano e trascinatore assoluto fino a questo momento, Lautaro Martinez, in altre zone del campo non è detto che il club riesca a resistere alle super offerte dei top club europei. Soprattutto se queste offerte dovessero essere non solo tempestive e concrete, ma addirittura irrinunciabili.

Il Real di Ancelotti guarda in casa Inter: piace un big dei nerazzurri

A scompigliare i piani di Simone Inzaghi potrebbe essere il Real Madrid dell’amico Carlo Ancelotti. Secondo quanto riferito da Todofichajes.com, le merengue starebbero cercando un nuovo terzino destro in grado di fare la differenza in fase offensiva e di poter essere d’aiuto anche in fase di ripiegamento.

E il nome ideale per rispondere all’identikit a quanto pare sarebbe quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, dopo una seconda stagione appannata, in questi primi mesi è tornato a essere la locomotiva inarrestabile del primo anno, come dimostrato dai 2 gol e 4 assist già messi a segno in 16 partite. Un bottino che ha impressionato tutti, compresi gli osservatori del Real, pronti all’assalto già nel mese di gennaio.

In scadenza nel 2025, Dumfries è uno dei grandi ‘sacrificabili’ nei piani dell’Inter. Lo era già durante l’estate, quando però non sono arrivate offerte ritenute congrue al suo valore, e potrebbe esserlo anche nella prossima sessione estiva.

Il Real non vorrebbe però aspettare giugno per strapparlo alla concorrenza, ma starebbe pensando di anticipare i tempi. La valutazione che l’Inter ne fa è di almeno 35 milioni di euro. Una cifra elevata ma abbordabile per il club spagnolo. Resta da capire solo se l’Inter accetterà di privarsi, nel bel mezzo di una stagione fin qui memorabile, di uno dei principali protagonisti.