Conte pronto al ritorno: che beffa per la Juventus, la destinazione

Antonio Conte è il primo nome per la panchina, con una pioggia di milioni per lui, che taglia fuori la Juventus.

Beffa per i bianconeri qualora dovessero essere confermate le voci in mattinata sulla destinazione di Antonio Conte che, a sorpresa, potrebbe ripartire da subito.

C’è un tecnico che continua a non convincere ad alti livelli e, con la possibilità di riempire il conto bancario del tecnico pugliese, un club sembra essersi deciso sul “silurare” il proprio allenatore, puntando tutto sul progetto Conte. Stesso Antonio Conte che cerca garanzie che, nei colloqui, potrebbero venir fuori.

Antonio Conte riparte subito: per la Juve è una beffa, la destinazione

Antonio Conte anticiperebbe il suo anno sabbatico, come più volte dichiarato, per partire sin da subito in un club che gli darebbe delle garanzie presenti e future.

Perché alle porte c’è il mercato di riparazione e sarà un calciomercato fatto di scelte drastiche, legate pure ad addii diversi, per poter operare nell’immediato con le scelte che Conte farà amministrando il mercato stesso.

Questa mattina è giunta notizia, dall’estero, sul futuro immediato di Antonio Conte che potrebbe ripartire di nuovo dalla Premier League. Con il Manchester United pronto a procedere verso l’esonero per Ten Hag, che ha perso tre a zero contro il Bournemouth nel corso di questo week-end, la posizione in panchina potrebbe vedere Antonio Conte come nuovo allenatore del Manchester United.

Ultime su Conte: arrivo immediato al Manchester United, la rivelazione

La rivelazione sull’esonero di Ten Hag, con possibile arrivo di Antonio Conte al Manchester United, è la notizia che arriva dai media britannici. Secondo quanto riportato da Telegraph, nelle intenzioni dei Red Devils ci sarebbe quella di cambiare guida tecnica nell’immediato, prima che la situazione possa precipitare all’Old Trafford.

Il primo nome sarebbe quello di Antonio Conte, che vorrebbe però delle garanzie dai Red Devils legate non solo agli accordi contrattuali con la società di Manchester, ma pure legata ad un mercato che vorrà fare proprio. E per la Juve, che lo aspetterebbe a fine stagione per il post-Allegri, rappresenterebbe una vera e propria beffa.

Futuro Conte: la scelta tra la Juventus e il Manchester United

Ci sarà da capire, su quanto accade per Antonio Conte nel suo futuro, con la scelta tra Manchester United e Juventus. C’è da capire, infatti, se Conte sceglierà o meno di aspettare la Juventus a fine stagione oppure se si concentrerà sul progetto, con ricco ingaggio, al club di Manchester.