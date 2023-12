Calciomercato Juve, accordo per 25 mln: c’è l’annuncio del papà

Ultimissime calciomercato Juventus: aggiornamenti sulle mosse di Giuntoli. C’è il retroscena del papà del calciatore, che svela l’accordo per 25 milioni.

Il calciomercato è imprevedibile e regala sempre delle grandi sorprese. Ecco la rivelazione di uno dei protagonisti. Attraverso le parole del genitore, emerge la verità sulla trattativa di mercato relativa al trasferimento del giocatore. Accordo per 25 milioni di euro, svelati tutti i dettagli su questo affare di mercato che riguarda la Juventus.

In piena lotta per lo Scudetto, la prossima sessione invernale di calciomercato regalerà grandi sorprese per i tifosi della Juventus. Giuntoli e Manna sono già a lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri. Si cercano dei nuovi giocatori soprattutto a centrocampo, per sopperire alle assenze causa squalifica di Pogba e Fagioli. Ci sono diversi nomi nel mirino dei due dirigenti che, intanto, pensano anche al mercato in uscita con le cessioni di alcuni giovani che possono finanziare un super colpo in mezzo al campo. Ecco le ultimissime relative al mercato in uscita della Juventus, c’è l’annuncio del padre che ha svelato i dettagli relativi alla trattativa per l’addio da Torino.

Calciomercato Juventus: retroscena da 25 milioni, arriva il rifiuto

La scorsa estate c’è stata la possibilità di monetizzare e sbloccare il mercato in entrata della Juventus, che ha regalato ai bianconeri il solo Weah. Oltre all’affare Vlahovic Lukaku, i bianconeri hanno ricevuto importanti offerte anche per altri calciatori. C’è l’annuncio da parte del padre di un giocatore, che ha svelato i dettagli relativi alla trattativa andata in scena in estate e che riguarda suo figlio ed un club di Premier League.

Balzato agli onori della cronaca nell’ultimo periodo, Federico Gatti ha conquistato la Juventus. L’ultimo gol messo a segno contro il Napoli ha confermato l’ottimo stato di forma del difensore, che è cresciuto tantissimo in questo periodo tanto da meritare anche il prolungamento di contratto fino al 2028.

Il papà di Gatti ha confermato la trattativa estiva tra Juventus e Nottingham, che aveva messo sul piatto 25 milioni di euro per il figlio classe 1998. Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, sono arrivati i dettagli relativi al rifiuto da parte di Federico Gatti che ha rispedito al mittente questa proposta del club inglese.

Federico Gatti e il no al Nottingham: retroscena di calciomercato

Convinto di giocarsi le sue chance alla Juventus, la scorsa estate Gatti ha rifiutato una proposta importante da parte del Nottingham che aveva messo sul piatto 25 milioni di euro per strappare il difensore ai bianconeri. Alla fine ha avuto ragione il classe 1998, fino a questo momento protagonista di una buona stagione, che ha strappato anche un rinnovo fino al 2028 con la Vecchia Signora.