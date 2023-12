Rottura con lo United, Varane si trasferisce in Serie A: arriva a gennaio

È ai ferri corti con il suo allenatore, tanto da aver chiesto la cessione immediata, Rafael Varane.

Il difensore francese, ex Real Madrid, è giunto al limite della sopportazione stando a quelli che sono i rumors che sono circolati sul suo periodo passato allo United dove, a Manchester, non sarebbe scoppiata la scintilla non solo tra lui e l’ambiente Red Devils, ma pure con il suo tecnico Ten Hag.

Ieri l’ennesima brutta prestazione del club di Manchester, davanti ai propri tifosi all’Old Trafford e Rafael Varane avrebbe di nuovo espresso la sua volontà di salutare subito.

Calciomercato: Varane in Serie A, ha chiesto la cessione allo United

Rafael Varane ha chiesto la cessione al Manchester United e il suo futuro è in Serie A, stando a quelli che sono i rumors che circolano sul suo domani.

Il calciatore francese ha voglia di rilanciarsi, dopo un periodo fatti di più bassi che alti da quando veste la maglia dei Red Devils. Perché il Manchester United nonostante il mercato ricchissimo che porta avanti da diverse sessioni di calciomercato, non è riuscito ad incidere, trovandosi alle spalle ormai delle big che occupano i primi posti della classifica in Premier League.

Il centrale francese, abituato da sempre a primeggiare con il Real Madrid, si è trovato catapultato in una realtà che non gli appartiene. Pertanto, già a gennaio, Rafael Varane dirà addio al Manchester United e la destinazione pare possa essere in Serie A.

Mercato Serie A: la destinazione di Rafael Varane

Secondo quanto riferito dal collega ed esperto di calciomercato in Italia, Nicolò Schira, il futuro di Rafael Varane è lontano dal Manchester United. Avrebbe chiesto la cessione, ma non a fine stagione, bensì già nel mercato di gennaio.

I suoi accordi contrattuali con il club di Manchester sono ancora validi fino al 30 giugno 2025 ed è in estate che andrà in scadenza. Ma lo United è consapevole che non andrà oltre questa scadenza, senza andare verso il rinnovo. Per tale motivo, da Manchester, potrebbero accettare le richieste del difensore, spingendolo verso una cessione che permetterebbe al club di guadagnare quantomeno una cifra non al ribasso. E c’è un club in Italia disposto ad andare verso un’offerta di 20-30 milioni per Varane ed è la Juventus.

Ultime su Varane: ostacolo ingaggio, più club su di lui

In Italia ci sono più club su Rafael Varane, difensore che potrebbe vestire la maglia della Juventus, ma occhio alle altre ipotesi. L’ostacolo è ovviamente sempre legato ad un ingaggio molto corposo, ma in alternativa alla Juve ci sono sia il Milan che la Roma.