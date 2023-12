Chiesti nuovi acquisti: il club licenzia l’allenatore, scelto Zidane

Incredibile quello che sta accadendo nel mondo del calcio con una società che pensa di cambiare allenatore ancora una volta visto quanto accaduto. Adesso potrebbero esserci dei seri problemi legati anche al calciomercato.

Intanto, per la panchina, la società sta pensando di ingaggiare Zidane come nuovo allenatore che può arrivare a stagione in corso dopo anni che è fermo per affrontare una situazione difficile di un top club.

La società non avrebbe reagito bene alle dichiarazioni del tecnico dopo l’ennesimo brutto ko. Per questo motivo ora è arrivata una decisione forte per un possibile cambiamento immediato in panchina.

Calciomercato: l’allenatore si sfoga col club, pronto l’esonero

Momento difficile per uno storico club che è stato sconfitto ancora in maniera inaspettata. Adesso è pronta la decisione da parte della società dopo le dichiarazioni dell’allenatore. Sono arrivate delle parole che hanno fatto infuriare tanto tutti.

Dopo i tanti investimenti della scorsa estate l’allenatore ha deciso di lamentarsi della rosa dopo la sconfitta e alzato la voce chiedendo dei nuovi acquisti nel prossimo calciomercato alla società.

Chelsea: Pochettino chiede acquisti, la risposta del club

Il Chelsea perde ancora e lo fa in modo brutto per 2-0 contro l’Everton. Subito dopo la sconfitta è arrivato lo sfogo dell’allenatore Mauricio Pochettino che continua ad essere messo in discussione per i continui risultati altalenanti.

La società ha però ricevuto un attacco diretto dall’allenatore ai microfoni dei colleghi al termine della gara di Premier League. L’allenatore Mauricio Pochettino chiede acquisti di gennaio perché si ritiene “davvero deluso” di quanto sta accadendo a Londra. Il tecnico ha detto di voler parlare con la società per migliorare la rosa nel prossimo mercato con nuovi acquisti.

Chelsea: Zidane con l’esonero di Pochettino

Si parla tanto e da tempo di quello che potrebbe essere un nuovo ruolo in panchina per Zidane che è stato corteggiato tanto in questi anni da svincolato. Perché dopo aver salutato il Real Madrid il tecnico francese ha aspettato la chiamata della Nazionale della sua Francia, ma è arrivata una scelta diversa ciò che ci si aspettava.

La Federazione francese dopo i Mondiali in Qatar con la Finale persa ai rigori ha deciso di affidare ancora a Deschamps per altri anni un nuovo contratto e per questo motivo è rimasto beffato Zidane che ora può essere corteggiato in maniera decisa dal Chelsea in caso di esonero di Pochettino.