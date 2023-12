Calciomercato, esonero in Italia: torna subito in panchina

Ultimissime di calciomercato riguardo il futuro dell’allenatore italiano. Rischia esonero per il tecnico, la dirigenza è già in contatto con un altro big della categoria.

Svolta a sorpresa e inaspettata per la società che ha messo nel mirino un altro allenatore. Esonero ad un passo per il giovane allenatore che rischia di interrompere la sua avventura sulla panchina del club italiano. Per la sostituzione avanza la candidatura di una vecchia conoscenza della Serie A. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare che può andare in porto nelle prossime ore.

Emergono nuove indiscrezioni di calciomercato, relative al futuro dell’allenatore che è reduce da una serie di risultati al di sotto delle aspettative. La stagione era iniziata con ben altri propositi, adesso la squadra si ritrova a dicembre in una posizione diversa in classifica. Ecco perché la società è pronta a correre ai ripari e a dare una scossa all’intero ambiente e allo spogliatoio con l’esonero dell’attuale mister e l’arrivo di un sergente di ferro, capace di risollevare la situazione e cambiare gli scenari futuri del club.

Esonero in Italia, torna subito in panchina: è una vecchia conoscenza della Serie A

Momento non facile per la squadra italiana che si trova in una posizione in classifica particolare. Le aspettative di inizio stagione non sono state mantenute, ecco perché la proprietà è pronta a cambiare allenatore e a puntare su un esperto delle categoria.

A sorpresa, la dirigenza è pronta a nominare come nuovo allenatore del Vicenza Delio Rossi. Pare essere ai titoli di coda l’esperienza in panchina di Aimo Diana, che è ad un passo dall’esonero. Al suo posto può arrivare l’ex allenatore di Serie A, che ha allenato in passato Lazio e Palermo.

Reduce dall’esperienza positiva a Foggia, conclusa con la sfortunata finale playoff persa contro il Lecco, Delio Rossi può ripartire ancora dalla Serie C in una piazza ambiziosa come quella di Vicenza, attualmente al quinto posto in classifica con 26 punti e a meno 15 dalla prima in classifica che è il Mantova.

Vicenza: esonero Diana, per la panchina c’è Delio Rossi

La società sta valutando con estrema attenzione il futuro dell’allenatore Aimo Diana. Dopo la pesante sconfitta contro il Mantova, che ha allontanato ulteriormente il primo posto, la dirigenza può prendere in considerazione l’ipotesi dell’esonero. Secondo quanto riportato da biancorossi.net, in caso d’addio il Vicenza come nuovo allenatore valuta i nomi di Delio Rossi e Stefano Vecchi.