Inter, nuovo obiettivo a sorpresa: a gennaio con lo scambio

L’Inter sta cercando di trovare rinforzi a buon mercato per gennaio: nel mirino c’è un nome nuovo che può arrivare con uno scambio

L’Inter inizia già a pianificare un mercato di gennaio col botto. Marotta e Ausilio vogliono regalare ad Inzaghi un ulteriore rinforzo per difendersi dall’assalto della Juve di Allegri. Un colpo mirato che può far fare un salto di qualità alla rosa nerazzurra.

Quando si pensa alla rosa più forte della Serie A non si può che pensare all’Inter. La squadra di Inzaghi è stata costruita in maniera ottima in estate, nonostante gli addii di Onana, Brozovic, Lukaku e Dzeko. Marotta e Ausilio hanno saputo sostituirli nel modo migliore, mettendo dentro tutti profili adeguati e ringiovanendo il reparto offensivo.

Thuram ha stupito tutti, instaurando un feeling grandioso con Lautaro e con il resto dei compagni. Stesso discorso per Frattesi, Carlos Augusto, Sommer, Pavard e Arnautovic. Tutti, chi più o chi meno, stanno dando il proprio contributo, anche Cuadrado e Bisseck che sono stati impiegati meno per motivi fisici e tecnici. Il colombiano, in particolare, si è rivisto in forma smagliante nei minuti finali della sfida contro il Napoli, quando ha servito a Thuram uno splendido assist per lo 0-3 finale.

Nonostante il primo posto in campionato, però, i nerazzurri sanno di aver bisogno ancora di qualcosa per essere davvero in grado di vincere lo scudetto. Proprio per questo Beppe Marotta sta pensando ad uno scambio in Bundesliga per coprire l’ultima falla presente in rosa.

Inter, Marotta e Ausilio preparano uno scambio: piace Jenz del Wolfsburg

Secondo quanto riportato dalla redazione di Interlive.it, c’è un nome che farebbe al caso di Inzaghi già a gennaio. Si tratta di Moritz Jenz, tedesco di proprietà del Wolfsburg e con un’esperienza di un anno allo Schalke 04. I tedeschi lo hanno acquistato dal Lorient per 8 milioni di euro, ma fino a questo momento ha collezionato solo 492′ e 8 presenze, per qualche problema fisico.

Jenz è un classe ’99 che di ruolo gioca centrale difensivo, anche se può adattarsi bene da terzino destro all’occorrenza. Dotato di un gran fisico (1,90) potrebbe essere perfetto per il calcio italiano, in virtù proprio di un’esplosività che manca all’interno della difesa interista.

L’idea di Marotta e Ausilio è quello di intavolare uno scambio di prestiti con Bisseck, che potrebbe proprio in patria ritrovare lo smalto perso ad Appiano Gentile. A gennaio può rappresentare una soluzione intelligente per entrambe le squadre, senza emissione di denaro e con un buon valore tecnico. Con Jenz in rosa lo stesso Darmian potrebbe essere utilizzato con continuità solo da esterno del 3-5-2, rappresentando una buona riserva di Dumfries.

