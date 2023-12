Salernitana: Inzaghi chiede scusa, messaggio ai tifosi

Altra sconfitta per Inzaghi con la Salernitana che è caduta in cada anche con il Bologna per 1-2.

Salernitana Bologna: le parole di Inzaghi

Al termine della partita sono arrivate le parole di Inzaghi dopo Salernitana Bologna:

“Potevamo svegliarci prima, ma non potevamo nemmeno regalare quei due gol ad una squadra come il Bologna. Loro sono più forte, in forma e più squadra. Nel secondo tempo abbiamo riaperto la partita e dobbiamo tirare fuori prima questo tipo di atteggiamento se vogliamo salvarci. Non avrei voluto togliere Lovato, ma mentalmente poteva subire il colpo mentale dell’errore. Ha sbagliato lui come tanti altri, può capitare e lui è un giovane forte che si riprenderà. Puntiamo molto su di lui. Nonostante tutto potevamo anche pareggiare. L’unica parola è il lavoro, ci dispiace per il nostro presidente e per la gente, ma io sono sicuro che riusciremo a farcela”.