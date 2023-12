Milan, esonero Pioli: arriva la decisione

Quale futuro per l’allenatore del Milan Pioli? Arriva la decisione riguardo l’esonero, ecco tutti i dettagli.

Si alimentano le voci di una separazione tra il Milan e Stefano Pioli: ecco le ultimissime riguardo il destino del tecnico dei rossoneri, che rischia davvero grosso dopo l’ennesima sconfitta in campionato arrivata ieri oltre novantesimo, sul campo dell’Atalanta. Un passo falso che ha nuovamente messo in discussione il futuro del tecnico che adesso rischia davvero grosso.

Le sensazioni che arrivano da Milanello non sono positive. Stefano Pioli è nuovamente a rischio dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Al netto delle difficoltà, le aspettative della società a inizio stagione erano ben altre soprattutto dopo aver investito oltre 100 milioni in sede di campagna trasferimenti.

Milan: esonero Pioli, nuove indiscrezioni

Il giornalista Andrea Longoni ha fatto il punto della situazione, nel suo editoriale per MilanNews, riguardo la posizione di Stefano Pioli.

“La stagione del Milan rischia di concludersi già mercoledì. A metà dicembre questo 2023-2024 può non avere più senso per i rossoneri che potrebbero mantenere, soltanto in caso di vittoria contro il Newcastle, la permanenza in Europa (Champions o Europa League)”.

“In campionato il sogno rimonta è cancellato in maniera definitiva dalla sconfitta contro l’Atalanta. Adesso bisogna solo salvaguardare la qualificazione alla prossima Champions League e non rischiare neanche il quarto posto, ma su visto l’andazzo guai a mettere mani sul fuoco”.

“La colpa della dirigenza, di Moncada e Furlani, è quella di aver riconfermato Stefano Pioli e di non aver deciso di cambiarlo nelle scorse settimane. Il suo ciclo è finito da tempo, bisognava prenderne atto prima dell’inizio della stagione. C’era la necessità di guarda al futuro, adesso è il momento di iniziare a farlo perché a giugno servirà un altro allenatore. Adesso per i tifosi sarà davvero un’agonia arrivare fino alla fine della stagione”.

Milan: esonero Pioli, quando arriva l’annuncio

All’interno della dirigenza è già state presa una decisione riguardo il destino sulla panchina del Milan di Pioli. La separazione avverrà sicuramente adesso o a fine stagione. Il tecnico sembra aver perso la fiducia dell’intero ambiente rossonero ed è per questa ragione che le strade si divideranno. Adesso bisognerà capire solo le tempistiche e se Pioli concluderà la stagione al Milan. In caso di addio anticipato, è già pronto Ignazio Abate che è l’attuale allenatore della Primavera. Anche se, l’eventuale promozione del giovane tecnico potrebbe creare qualche problema all’interno dello spogliatoio. Ecco perché l’avvicendamento può avvenire in concomitanza dell’arrivo in rossonero di Zlatan Ibrahimovic che è pronto a ricoprire un ruolo chiave all’interno della dirigenza, con pieni poteri sul lato tecnico del club. La prima decisione dello svedese può essere quella di mandare via Pioli e chiamare Abate.