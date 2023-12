Calciomercato: 10 milioni a stagione, Osimhen sta firmando

Nuove indiscrezioni sul futuro a Napoli di Victor Osimhen: c’è l’offerta da 10 milioni a stagione per il nigeriano, ecco tutti i dettagli.

Svolta a sorpresa sulla telenovela Victor Osimhen. C’è l’annuncio riguardo la proposta da 10 milioni a stagione per l’attaccante nigeriano che è pronto a firmare.

Stagione altalenante per il Napoli ma non per Victor Osimhen che, al netto delle difficoltà, si conferma un goleador. Numeri importanti per l’attaccante nigeriano, che ha messo a segno sei gol in 11 partite. Tante le assenze a causa dell’infortunio che, comunque, non hanno abbassato il suo rendimento. Adesso è atteso da un periodo intenso, tra Napoli e Coppa d’Africa con la Nigeria. Intanto, sul futuro di Osimhen si alimentano nuove voci: ecco le ultime riguardo il suo destino.

Calciomercato Napoli: rinnovo Osimhen, c’è l’annuncio

Il primo colpo del calciomercato di gennaio 2024 può essere Victor Osimhen. E’ questa la sorpresa del presidente che sta lavorando celermente per chiudere questa delicata situazione relativa al futuro del bomber nigeriano.

E’ l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino a fare il punto della situazione in merito al futuro a Napoli dell’attaccante Victor Osimhen. Il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis, per gennaio 2024, è chiudere l’accordo e ufficializzare la firma del rinnovo di Osimhen che da mesi sta trattando con il Napoli.

E’ già stato stabilito tutto con il procuratore dell’attaccante Calenda, che è in contatto costante con la società azzurra e spera nella fumata bianca che nell’ultimo periodo è stata bloccata da Victor che ha espresso non poche perplessità riguardo il suo destino in azzurro. Adesso le difficoltà sembrano superate e a inizio gennaio del nuovo anno può arrivare la notizia del rinnovo dell’attaccante del Napoli Osimhen.

Un modo anche per frenare, una volta per tutte, le voci relative all’addio del bomber che la prossima estate può comunque partire davanti ad una proposta importante.

Rinnovo Napoli Osimhen: stabilite le cifre del nuovo contratto

Piede sull’acceleratore da parte di Aurelio De Laurentiis che è pronto a chiudere l’accordo per il rinnovo fino al 2027 di Victor Osimhen, con il nuovo stipendio fissato a 10 milioni a stagione più bonus. Il 2024 può essere l’anno decisivo, l’obiettivo è definire il tutto nei primi giorni dell’anno: un modo, questo, per dare un segnale di fiducia a tutto l’ambiente che è scosso a seguito degli ultimi risultati negativi della squadra.