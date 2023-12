Rissa negli spogliatoi: è successo nel post-partita con l’allenatore

By

Brutte le immagini che sono state svelate e raccontate in mattinata, in merito a quello che è successo nel post-partita in Serie A.

Una brutta vicenda quella che coinvolge calciatore e allenatore nel parapiglia sul finale del match quando, a seguito del fischio finale, negli spogliatoi è successo di tutto.

Questa mattina, direttamente da uno dei principali quotidiani italiani, svelato quanto accaduto nel tunnel che porta agli spogliatoi, tra giocatore e allenatore che sarebbero stati protagonisti di una rissa, con i colloqui che sono poi avanzati tra i dirigenti. Occhio alla posizione dell’arbitro che, qualora avesse messo tutto a referto, nei giorni che seguiranno si ritroveranno sanzioni disciplinari proprio in merito ai tesserati coinvolti.

Rissa tra giocatore e allenatore: è successo nel post-partita di Serie A

Dopo Verona-Lazio sarebbe successo di tutto negli spogliatoi, coinvolto sia il giocatore che l’allenatore, protagonisti entrambi di brutte immagini dal Bentegodi.

Il tutto all’interno degli spogliatoi, precisamente nel tunnel che porta agli stessi, con un membro dello staff che sarebbe stato pure colpito in maniera accidentale.

La vicenda è stata raccontata da Il Corriere dello Sport, con Luis Alberto protagonista del faccia a faccia e della rissa che sarebbe venuta fuori, negli spogliatoi del Bentegodi e dopo la sfida giocata tra Hellas Verona e Lazio, in un momento tesissimo che si sta vivendo per entrambi gli allenatori, che rischiano il posto rispettivamente con le proprie squadre.

Rissa tra Luis Alberto e l’allenatore: cosa è successo al Bentegodi

Sarebbe scoppiata una rissa negli spogliatoi del Bentegodi, nel post-partita di Hellas Verona-Lazio, con protagonista Luis Alberto e l’allenatore.

Secondo quanto ricostruito dalla stessa fonte, un parapiglia che avrebbe visto il tecnico degli scaligeri colpire accidentalmente un membro dello staff di Maurizio Sarri, nel tentativo da parte di Baroni che andare a cercare Luis Alberto.

Intervento della Procura Federale: è successo dopo Verona-Lazio, cosa rischiano i club

È intervenuta la Procura Federale per quanto accaduto Verona-Lazio, dopo la rissa tra Luis Alberto e Baroni, tecnico degli scaligeri che avrebbe inveito contro il giocatore spagnolo. Il rischio è quello di vedere sanzionati con squalifica, che sarebbe poi legata ad un lungo stop per gli elementi coinvolti. Sarà da capire cosa avrà messo a referto l’arbitro, con i colloqui assieme alla Procura Federale che starebbe indagando su quanto accaduto nel post-partita accesissimo di Verona-Lazio.