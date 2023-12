Roma: infortunio Dybala, la situazione preoccupa

Attimi di tensione in campo quando si è infortunato Paulo Dybala per l’ennesima volta nella Roma. Il calciatore giallorosso ha accusato un problema muscolare dopo un intervento.

Ora tutti si chiedono quando tornerà in campo l’argentino dopo il brutto ko contro la Fiorentina. C’è tensione per capire i suoi tempi di recupero in vista delle prossime importantissime sfide del club giallorosso.

Perché al momento la situazione è veramente complicata, con la Roma che aspetta di capire quando tornerà in campo il giocatore che al momento dovrà sottoporsi prima a delle visite di controllo.

Roma: infortunio Dybala, condizioni da monitorare

Brutto momento per la Roma e per Dybala che si è infortunato per l’ennesima volta e ancora una di queste si tratta di un problema muscolare. Il tutto è accaduto dopo nemmeno metà del primo tempo della partita con la Fiorentina, al momento che la squadra giallorossa conduceva per 1-0 sui viola.

Attimi di paura perché tifosi e Mourinho si sono subito andati ad accertare delle condizioni di Dybala che si è infortunato per capire di che problema su potesse trattare. Saranno monitorate in queste ore le condizioni del giocatore per capire i tempi di recupero per il suo rientro in campo. Perché il calciatore ha accusato il colpo così come la sua squadra.

Roma: Dybala infortunato, i tempi di recupero

Dybala si è infortunato dopo uno scontro di gioco con Arthur, ma per lui sembra essersi trattato di un infortunio muscolare al flessore. Perché il giocatore argentino è rimasto giù per un po’ di tempo per poi rialzarsi ma a fatica. Dopo pochi minuti ha chiesto il cambio e si è accomodato in panchina.

Da capire quello che accadrà in queste prossime ore per i tempi di recupero di Dybala che al momento è infortunato e solo gli esami strumentali diranno la verità sul recupero e rientro del giocatore in vista delle prossime settimane e partite.

Roma: rientro Dybala, le ultime

Calendario fitto di impegni importanti tra Europa League e Serie A per la Roma di Mourinho e ora si cercherà di capire per quale partita tornerà a disposizione Dybala. La prima speranza è quella che non si tratti di niente di serio per evitare che slitti il suo rientro nel 2024.