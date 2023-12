Salernitana: contestazione dei tifosi, caccia al colpevole

Brutte immagini quelle che si stanno vedendo per un club storico e importante di Serie A. Perché i tifosi, dopo essere stati per anni al fianco della squadra e del presidente ora hanno perso la pazienza.

Contestazione violenta verbalmente e negli atteggiamenti da parte dei tifosi granata campani che non hanno preso bene l’ennesimo ko di stagione, che ora condanna sempre di più all’ultimo posto il club di Iervolino.

Proprio il presidente della Salernitana è stato messo nel mirino dai tifosi questa volta, una situazione difficile che vive il club campano che ora dovrà pensare di trovare al più presto delle soluzioni per uscire da questa situazione.

Salernitana: contestazione tifosi

Gli Ultras della Salernitana hanno chiesto un confronto faccia a faccia con il presidente Iervolino. I tifosi sono fuori lo stadio Arechi di Salerno e stanno contestando la squadra e la società per questo ultimo posto in Serie A. Adesso ci sono delle novità importanti per quello che sta accadendo. Perché ai microfoni di Dazn hanno rivelato quanto accaduto in queste ultime ore. Dopo la sconfitta col Bologna i tifosi della Salernitana hanno chiesto un confronto con il numero uno del club.

Da sempre i tifosi della Salernitana sono tra quelli più calorosi e vicini alla propria squadra in ogni momento, di difficoltà e gioia. Anche durante la partita col Bologna è accaduto, ma al fischio finale è scoppiata l’ira dei tifosi. Per questo motivo è stato chiesto un confronto con il presidente Iervolino.

Salernitana: confronto ultras Iervolino

Ad uscire a parlare con i tifosi è stato l’amministratore delegato Milan che però ha ricevuto un rifiuto da parte dei tifosi della Salernitana che vogliono parlare con Iervolino. Al momento bisognerà capire come andrà a finire questa situazione.

Da sempre i tifosi della Salernitana hanno apprezzato il lavoro e la gestione del presidente Iervolino e ora bisognerà capire come si svolgeranno queste prossime ore, dove bisognerà vedere se ci sarà o meno questo tipo di confronto.

Salernitana: Iervolino pronto ai licenziamenti

Nelle prossime ore il presidente Iervolino potrebbe prendere decisioni forti e licenziare diverse figure. Tra gli indiziati principali c’è il ds Morgan De Sanctis che potrebbe essere messo alla porta viste diverse polemiche che ci sono state già in queste settimane. Da capire quello che può essere il futuro di Inzaghi che anche lui rischia l’esonero.