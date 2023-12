Virus in casa Napoli: a rischio i prossimi match

Virus in casa Napoli, con a rischio i prossimi match e tra questi la delicata sfida contro il Braga, per gli ottavi di finale.

Una qualificazione da completare, dopo quanto di buono comunque fatto nel corso del girone di Champions League, dove il Napoli ha perso le due partite tra andata e ritorno con il Real Madrid, ma ha ottenuto vittoria contro Braga e Union Berlino, con il pareggio in casa contro i tedeschi.

Ha bisogno di non perdere contro il Braga e, nel farlo, dovrà fare comunque i conti col virus che ha colpito un suo giocatore, nel corso dei giorni che hanno seguito la sconfitta contro la Juventus.

Virus in casa Napoli: il comunicato del club sul giocatore

Il comunicato ufficiale riguarda uno dei protagonisti assoluti, un po’ in ombra di recente, dell’ultimo Scudetto in Serie A vinto dal Napoli.

Il club partenopeo ha comunicato la notizia legata al problema in casa Napoli, con un giocatore che sarà dunque indisponibile e che non si sta allenando al Centro Tecnico di Castel Volturno, a causa appunto del virus che lo ha colpito.

Un virus influenzale mette a rischio per i prossimi match il talento georgiano, Kvaratskhelia. L’esterno numero 77 non sta prendendo parte agli allenamenti di Mister Walter Mazzarri, proprio a causa del problema emerso nel corso degli ultimi giorni.

Virus influenzale per Kvaratskhelia: Braga a rischio, quali match salta

A rischio per la sfida contro il Braga, gara dove il Napoli deve trovare un risultato positivo per archiviare l’obiettivo qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Pre-allarmato il Napoli, con Walter Mazzarri che deve già fare i conti con le assenze di Mario Rui e Olivera – per il primo tocca valutare se sarà o meno a disposizione – e ora pure di Kvaratskhelia. Il georgiano quasi sicuramente salterà la partita col Braga, ma occhio a quel che potrebbe accadere anche nei prossimi match, con il Cagliari alle porte nel prossimo week-end di Serie A.

Ultime su Kvaratskhelia: col Braga soluzione inedita

La soluzione inedita contro il Braga potrebbe vedere Zerbin nel tridente, considerando che Mazzarri vedrebbe Elmas più come alternativa a Zielinski, nel ruolo di mezz’ala e non da esterno offensivo. Qualora dovesse essere confermata l’assenza di Kvaratskhelia contro il Braga a causa del virus influenzale, allora il Napoli dovrà valutare le sue alternative. Tra queste, quella di Politano largo a destra, Raspadori o Elmas sulla sinistra e Osimhen al centro. Altrimenti sarà occasione inedita per Zerbin, da titolare in Champions League.