Addio Juve, firma con un altro club per 40 milioni

La Juventus potrebbe dire addio al suo talento. Non è esclusa infatti la cessione in caso l’offerta fosse di quaranta milioni di euro

Contro il Napoli è arrivata un’altra vittoria importantissima. Questa è una stagione dove i bianconeri possono togliersi grandi soddisfazioni: il campionato, considerando l’assenza dalle coppe, deve essere l’obiettivo di Vlahovic e compagni.

Chiudere la Serie A davanti all’Inter non sarà per nulla semplice ma, in soccorso alla Juventus, può arrivare il mercato invernale. La società bianconera vuole rinforzare la rosa a disposizione di Allegri e uno dei reparti maggiormente attenzionati è il centrocampo. Non solo il mercato in entrata ma anche quello in uscita per una squadra che potrebbe dire addio a uno dei talenti più importanti di questa “new generation” bianconera.

Parliamo di un calciatore che sta mostrando grandi qualità con la Juventus Next Gen ma si è reso protagonista anche di una bellissima rete in Nazionale nell’ultima amichevole, giocata contro la Germania. Giocatore dal talento indiscutibile che, in questa stagione, è sceso in campo cinque volte con la prima squadra ricevendo un cartellino giallo.

Yildiz può lasciare la Juventus: servono quaranta milioni

Tatticamente parlando si tratta di un giocatore che può essere impiegato sia come esterno offensivo (su entrambe le fasce) sia da trequartista alle spalle della prima punta. Nel sistema di gioco di Allegri, il 3-5-2, Kenan Yıldız ha la possibilità di giocare anche da mezzala offensiva. Come detto il giocatore potrebbe lasciare i bianconeri qualora dovesse arrivare la classica offerta irrinunciabile.

Stando a quanto riportato da transfermarkt, la valutazione di Yildiz è di un milione di euro. Sul futuro del giovane talento è intervenuto Paolo Bargiggia. Il giornalista, intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, ha sottolineato come la Juve potrebbe privarsi del giocatore in caso arrivasse un’offerta davvero importante.

Parliamo di una cifra davvero considerevole per un calciatore che ha solo pochi minuti in prima squadra: ben 40 milioni di euro. Un prezzo decisamente importante che permetterebbe alla Juve di fare una plusvalenza notevole e consentirebbe alla società bianconera di reinvestire quella cifra sul mercato con l’obiettivo di rinforzare nel migliore dei modi la rosa a disposizione di Allegri.

Al momento, è giusto sottolinearlo, la Juventus non ha ricevuto nessun tipo di offerta ma potrebbe anche decidere di non vendere definitivamente il giocatore. Una possibilità da non escludere è quella del prestito, come successo per Soulé, in modo da far crescere il giocatore e dargli la possibilità di mostrare tutto il suo talento.