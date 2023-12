Addio Mourinho, nuovo allenatore Roma: l’annuncio del ds

Nuovi aggiornamenti riguardo il destino alla Roma di José Mourinho: ecco l’annuncio del ds che ha svelato il nome del prossimo allenatore.

Futuro tutto da scrivere per José Mourinho che ha il contratto in scadenza, con la Roma, a giugno 2024. Le trattative per il rinnovo non sono ancora iniziate. Ecco perché la società ha già avviato la ricerca del sostituto, ecco i profili degli allenatori contattati dalla dirigenza giallorossa. C’è l’annuncio del ds che non ha dubbi riguardo il prossimo allenatore della Roma.

La Roma guarda oltre José Mourinho: il portoghese è sempre più vicino all’addio, che sarà ufficializzato a fine stagione. Il contratto in scadenza a giugno 2024 difficilmente sarà rinnovato, per buona pace dei tifosi che hanno sempre mostrato grande attaccamento e vicinanza allo Special One che, invece, è pronto ad intraprendere nuove avventure. Intanto, ecco chi si candida per allenare la Roma: il ds non ha dubbi e svela il nome del futuro allenatore.

Nuovo allenatore Roma, ecco i candidati

Arrivano degli aggiornamenti sulla Roma e il prossimo allenatore. L’addio di José Mourinho è quasi certo. Al netto delle smentite di rito, la società sta già cercando il successore dello Special One, che ha il contratto in scadenza nel 2024. Le trattative per il rinnovo non sono iniziate e difficilmente andranno in porte

Alla base della decisione di non prolungare, ci sono i pessimi rapporti tra la presidenza e Mourinho che sta guardando all’Arabia Saudita. Il futuro del portoghese può essere nella Saudi Pro League.

Intanto, l’ex direttore sportivo dei giallorossi ha detto la sua riguardo il nome del prossimo allenatore che dovrà guidare la Roma e sostituire Mourinho. Idee chiare da parte del dirigente che ha già pensato al profilo perfetto che potrebbe raccogliere l’eredità dello Special One. Si tratta di un giovane in rampa di lancio, protagonista in questa stagione di Serie A.

Addio Mourinho Roma, Sabatini consiglia Thiago Motta

Walter Sabatini ha detto la sua sul prossimo allenatore Roma. Il dirigente è stato intervistato da TvPlay ed ha affrontato diversi argomenti, tra cui anche quello relativo al successore di José Mourinho che è sempre più vicino all’addio dalla Capitale e l’approdo in Arabia Saudita.

“Ci sono tanti allenatori bravi ed affidabili. Se dovessi tornare in corsa e scegliere qualcuno punterei su Thiago Motta ma ce ne sono anche altri. Sentirei di escludere Mourinho perché è uno di quelli che spacca la società, fa tutto lui. Vorrei un tecnico che rispettasse i ruoli e Mou fa fatica a farlo a causa della sua esuberanza. E’ un uomo in grado di raccogliere ma non per costruire o seminare”.