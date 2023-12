Salernitana: 3 licenziamenti, scelto il nuovo allenatore

Caos totale in casa Salernitana per quello che è venuto fuori nelle ultime ore. Perché si parla tanto del possibile cambio in panchina e non solo. Rivoluzione totale per Iervolino a stagione in corso.

L’ennesima sconfitta fa perdere la pazienza dei tifosi che ora chiedono spiegazioni e che vengano fatte delle scelte importanti, soprattutto che qualcuno ci metta la faccia. Per questo motivo servono decisioni nel breve tempo.

Furibonda contestazione dei tifosi della Salernitana dopo il ko in casa per 1-2 contro il Bologna, dove ancora una volta la squadra ha fatto vedere cose negative e inaspettate da una piazza che al terzo anno si aspettava ben altro.

Salernitana: contestazione tifosi e licenziamenti

E’ ira dei tifosi della Salernitana che contestano in maniera decisa la società prima di tutto. Una contestazione forte, ma sicuramente civile e pacifica da parte degli Ultras granata che da sempre sono al fianco della società e della proprietà da quando è iniziato questo nuovo progetto con Danilo Iervolino al comando, continuamente sostenuto come la squadra in campo su qualsiasi parte dell’Italia.

Ma adesso c’è tanta amarezza per ciò che si è visto in queste prime 15 partite di campionato. La Salernitana è all’ultimo posto con 8 punti, ma una zona salvezza assolutamente alla portata a soli 3 punti di distanza. Ma non è questo il problema. Perché la tifoseria contesta alla società delle promesse non mantenute per ambire anno dopo anno a importanti palcoscenici, quando in realtà è stato fatto un passo indietro al momento. Adesso sono pronti a pagare alcune figure, con il presidente che dovrà prendere una decisione forte.

Salernitana: Iervolino licenzia tre di loro, altro cambio allenatore

“Vogliamo parlare col presidente, ci deve mettere la faccia dopo tante promesse non mantenute”, questo il messaggio degli Ultras Salernitana a fine partita, ma ora il presidente Iervolino ha deciso di prendere la situazione in mano e iniziare a mettere alla porta diversi personaggi.

Perché a farne le spese potrebbero essere l’avvocato Francesco Fimmanò, che si farà da parte dopo due anni sempre al fianco di Iervolino. Così come anche Inzaghi come allenatore già messo in discussione sarà cambiato e pronto ad un esonero. A quel punto arriverà il turno del direttore sportivo Morgan De Sanctis, tra quelli sicuri di essere messo alla porta. Ma chi sarà il nuovo allenatore della Salernitana?

Allenatore Salernitana: Sousa chiede di tornare

Inzaghi può essere confermato per la trasferta di Bergamo e poi fatto fuori. A quel punto potrebbe esserci la scelta del nuovo allenatore con Paulo Sousa disposto a tornare alla Salernitana, ma avrebbe chiesto l’allontanamento de ds De Sanctis. Rivoluzione della Salernitana che a gennaio è pronta a cambiare tutto con il calciomercato: arriveranno anche 7 nuovi acquisti e tante cessioni.