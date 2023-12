Juventus: colpo scudetto, arriva per battere l’Inter

Il calciomercato di gennaio sarà decisivo per la Juventus, perché è lì che la società bianconera può rinforzarsi e creare altri problemi all’Inter di Simone Inzaghi che cerca finalmente la vittoria del titolo italiano.

C’è una missione ben chiara da parte dell’allenatore Massimiliano Allegri e del resto della squadra. Ma prima di tutto bisognerà fare in modo che la società possa aiutare la squadra mettendo nuovi talenti a disposizione.

Il mercato di gennaio potrebbe essere decisivo per la società bianconera che è pronta a mettere dei nuovi innesti a disposizione del proprio tecnico che fino a questo momento sembra aver fatto un grande lavoro.

Calciomercato Juventus: Giuntoli a lavoro per il nuovo acquisto

Si è già mosso Cristiano Giuntoli con tutto il suo staff di mercato per mettere in piedi una rosa competitiva alla Juventus nel giro di poco tempo. La società sta bene pensando di trovare una soluzione ai problemi di Allegri.

Servirà un nuovo acquisto di qualità nella zona centrale e offensiva del campo. Per questo motivo si valutano due giocatori su tutti, ma ora sembra che la Juve abbia messo un talento importante nel mirino.

Juventus: Sudakov il colpo di gennaio

La Juventus punta Sudakov per sfidare l’Inter e tentare l’operazione scudetto. Il club bianconero sta seriamente pensando di affondare il colpo già a gennaio come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna. Il giovane calciatore sembra già considerato pronto per approdare il prima possibile in Serie A.

La Juve vuole comprare Sudakov e rinforzare la parte offensiva del campo, con qualità, dribbling, assist e gol che può portare il 21enne ucraino. Il classe 2002 dello Shakhtar Donetsk ha una valutazione di circa 25-30 milioni di euro. Da capire che tipo di operazione ha in mente Cristiano Giuntoli.

Calciomercato: Sudakov o De Paul per Allegri

Non solo il colpo Sudakov perché oltre al gioiellino ucraino la Juventus segue con attenzione anche la vicenda De Paul, ormai messo ai margini del progetto dell’Atletico Madrid e pronto a partire. Il club bianconero ha deciso che aspetterà il momento giusto per prendere una decisione importante riguardo quello che sarà il prossimo colpo da inserire in rosa.

Se non dovesse arrivare l’affondo per Sudakov allora la Juve proverà a prendere De Paul con una manovra ben decisa in prestito e riscatto, visto che l’Atletico Madrid ha già pensato che lascerà andare il proprio giocatore senza troppi problemi.