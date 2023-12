Calciomercato: Colpani in una big, l’annuncio dell’agente

By

Nuova squadra per Andrea Colpani: c’è l’annuncio dell’agente riguardo la destinazione del trequartista del Monza, rivelazione di questa Serie A.

Trascinatore del Monza, Colpani ha catturato l’attenzione di numerosissime big che si sono già interessate al centrocampista italiano che si appresta a lasciare i biancorossi nel corso del prossimo calciomercato. Ecco le parole del suo agente che ha svelato tutti i dettagli riguardo la destinazione del suo assistito.

Gennaio sarà il mese delle partenze per il Monza che si appresa a cedere Andrea Colpani. Ecco le ultimissime riguardo il futuro del trequartista, obiettivo di mercato di tantissime società italiane. C’è l’annuncio relativo alla prossima destinazione del calciatore, che sogna di giocare i prossimi Europei con l’Italia.

Calciomercato Monza: cessione Colpani, ecco dove sta andando

Numeri davvero importanti per il calciatore che ha totalizzato, fino a questo momento, quindici presenze in Serie A con sei gol ed un assist. Trascinatore del Monza, Colpani è sul taccuino delle migliori squadre della Serie A. Mezzala moderna, ha spiccate doti offensive che fanno di lui un vero goleador. Bravo nella fase di inserimento, è un centrocampista completo che sotto la gestione Palladino è cresciuto davvero tanto.

Ecco perché il suo futuro può essere in una big. Diverse società hanno già avviato i contatti per prenderlo nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Difficilmente, infatti, il Monza si priverà di Colpani a gennaio anche perché il giocatore vuole raggiungere l’Europeo ed è per questo che ha manifestato l’intenzione di restare nella sua comfort zone, nella squadra che fino a questo momento gli ha dato più soddisfazioni.

Intanto, l’agente di Andrea Colpani Tullio Tinti ha parlato del destino del suo assistito. Nel corso di un’intervista rilasciata a TMW, il procuratore ha detto la sua riguardo le squadre interessate al talento del Monza. Indizio di mercato su quel che sarà la prossima destinazione di Colpani.

Colpani alla Juventus? Anche l’Inter lo segue, parla l’agente

Andrea Colpani è nel mirino di Juve ed Inter: ecco quale sarà la destinazione del centrocampista del Monza. A parlare è l’agente Tullio Tinti.

“Il giocatore sa come funziona nel calcio, è davvero tranquillo. Oggi siamo a dicembre, non pensa al futuro. Sta giocando il suo primo campionato da titolare e sta facendo una buona stagione, deve continuare così. A fine anno vedremo cosa avrà fatto: il valore di un calciatore si valuta sempre sul campo”.