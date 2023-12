Beffa nel finale: altro esonero in Italia, arriva Grosso

Pronto un cambio immediato per un altro club storico che sta pensando all’esonero dell’allenatore per dare spazio ad un nuovo tecnico che può dare una svolta immediata al progetto.

Si parla già del sostituto che è stato scelto e sarà Fabio Grosso, l’ex storico calciatore della Nazionale italiana che da qualche anno ha intrapreso la carriera di allenatore e ha già raggiunto importanti traguardi come la promozione in Serie A dello scorso anno col Frosinone che vinse il campionato di Serie B.

Tutto ora dipenderà dalla società quanto impiegherà a prendere la decisione in maniera definitiva, perché c’è voglia di cambiare tutto visto quello che è accaduto. Bisognerà capire come terminerà questa situazione.

Esonerato l’allenatore: scelto Fabio Grosso

Brutta battuta d’arresto per la squadra, l’ennesimo passo falso di stagione che porta la società a riflettere ora in maniera insistente e decisa. Perché è da tempo che si parla del possibile esonero dell’allenatore che ora può veramente pagare con un cambio. Perché il tecnico sembra essere il colpevole principale di questo periodo negativo e per questo motivo si pensa ad una nuova guida.

Tra i possibili cambi in panchina c’è quello di un altro storico club che in Italia ha voglia di raggiungere grandi traguardi, soprattutto dopo l’arrivo della nuova proprietà che è molto esigente e ha investito tanto. La scelta per la panchina adesso potrebbe portare a Fabio Grosso che da poco ha terminato la sua avventura in Francia.

Palermo: esonero Corini, Fabio Grosso il sostituto

Il Palermo pensa di esonerare Corini e affidare la panchina a Fabio Grosso come nuovo allenatore. E’ questa la seria possibilità che si sta palesando in queste ore con la società che riflette dopo un’altra delusione arrivata in queste ore.

Dopo essere stato in vantaggio 1-3 in casa del Parma capolista, il risultato è terminato 3-3 con il Palermo che ha subito 2 reti, entrambe nei minuti di recupero poco prima del fischio finale. Delusione forte di tifosi e società che già assaporavano la vittoria e ora Corini è a rischio esonero. Già nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con Grosso per sostituirlo al Palermo.

Allenatore Palermo: Grosso la scelta, è pronto a dire sì

Grosso è pronto ad una nuova sfida subito per dimenticare quanto accaduto a Lione, dove è stato esonerato dopo qualche settimana e ha rischiato anche di perdere un occhio per gli incidenti a Marsiglia. Adesso c’è il Palermo con la proprietà degli sceicchi che controllano il gruppo del Manchester City che avrebbero scelto Fabio Grosso come nuovo allenatore, uno che in Serie B ha già allenato e vinto anche. L’obiettivo è tornare in Serie A.