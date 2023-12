Elisabetta Gregoraci, scollatura pericolosa: si vede tutto

Elisabetta Gregoraci ha postato sul proprio profilo Instagram l’ennesimo scatto che alza decisamente le temperature: scollatura da capogiro

Nelle scorse settimane Elisabetta Gregoraci ha dato prova del suo spirito avventuriero. La showgirl classe ’80, che il prossimo 8 febbraio raggiungerà la soglia dei 44 anni di età, si è resa protagonista di un viaggio in Vietnam insieme al suo fidanzato, Giulio Fratini.

Una vacanza da sogno (sulla carta) per l’ex moglie di Flavio Briatore, che di certo non è accessibile a chiunque. Elisabetta era entusiasta all’idea di vivere un’esperienza del genere, ma non è tutto filato liscio durante la permanenza in Vietnam. Su Instagram Gregoraci ha raccontato che una notte ci sono stati fortissimi temporali e lei non è riuscita a dormire a causa della sensazione di paura che ha invaso il suo meraviglioso corpo.

Ma nonostante le condizioni metereologiche avverse, la modella di Soverato non ha perso il sorriso e alla fine si è goduta il viaggio nel miglior modo possibile, scoprendo le varie tradizioni e usanze del posto. Inoltre, a quanto pare prosegue a gonfie vele la relazione con Fratini, che è più giovane di 12 anni rispetto alla sua dolce metà.

Ma la grande differenza d’età, almeno per il momento, non sta affatto condizionando i diretti interessati. Per chi non è fosse a conoscenza, Giulio Fratini è un manager figlio del famoso papà Sandro. Quest’ultimo è uno degli imprenditori più importanti di Firenze, mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle.

Scollatura pazzesca al mare: Elisabetta Gregoraci manda in tilt i fan

Sembra che tra Giulio ed Elisabetta sia vero amore e non è da escludere che i due protagonisti in futuro si convincano a convolare a nozze. Niente fretta però, una decisione del genere va ponderata con pazienza. Anche perché Gregoraci ha già un figlio, Nathan Falco, al quale è parecchio legata.

Non c’è bisogno di un anello per essere felici, basta semplicemente continuare a coltivare il proprio sentimento attraverso un impegno quotidiano, sia a parole che con i fatti. Parallelamente, la showgirl non smette di alzare le temperature sul suo profilo Instagram, pubblicando degli scatti alquanto bollenti.

A tal proposito, qualche giorno fa lady Fratini ha postato una serie di immagini che la raffigurano su degli scogli, mentre indossa un paio di jeans strappati. Sopra, invece, soltanto un golfino che genera una scollatura da capogiro.

Seno in bella vista e fans scatenati nei commenti. Un utente ha scritto: “Immensamente dea, sensuale, affascinante e magnetica“. Come dargli torto? Elisabetta Gregoraci è davvero sensazionale e Giulio Fratini è un uomo fortunato.