Esonero Pioli, clamorosa decisione dopo il ko con l’Atalanta: è rivoluzione

Milan sempre più in fermento dopo l’ennesima sconfitta: a pagare potrebbe essere proprio mister Stefano Pioli

La sconfitta del Milan in casa dell’Atalanta per 3-2 con un gol capolavoro di Luis Muriel sul finale del match ha generato non poche polemiche, da parte soprattutto dei tifosi rossoneri.

La squadra di Stefano Pioli ha sprecato l’ennesima occasione di avvicinarsi sia a Inter e Juventus, le due formazioni che sembrano condurre in solitaria la lotta scudetto. Al termine della gara di Bergamo, sia nei bar che sui social imperversano le critiche nei riguardi della formazione.

In particolare il più bersagliato – come sempre – è stato l’allenatore del Milan, sia per le sue scelte che per la poca convinzione del gioco che esprime la formazione rossonera. Se fino a qualche settimana fa sembrava sussistere ancora qualche frangia di tifo pronta a difendere l’operato del tecnico che ha portato uno scudetto al Milan, ad oggi solo aspre critiche.

Tuttavia rimostranze sono state rivolte anche ai calciatori e nell’occasione del match contro l’Atalanta all’arbitro La Penna per alcune delle sue decisioni, ritenute discutibili durante i 90′ di gioco.

Milan, i tifosi non hanno più pazienza: mister Pioli nel mirino

Ad esempio su ‘Twitter’, un utente ritiene che sia impensabile che il giocatore del Milan ad aver toccato più palloni sia Mike Maignan, perciò esclama: “Pioli fatti le valigie e vattene, almeno con un altro allenatore vedremo un po’ di gioco e qualche tiro in porta”.

In tanti sono d’accordo col tifoso del Milan circa la poca efficacia del gioco, mentre il giudizio di un altro supporter su Twitter riguarda piuttosto la fortuna che non starebbe girando dalla parte del Milan. Probabilmente sarebbe importante anche una campagna acquisti mirata già a gennaio, sebbene per il pubblico più folto la prima decisione dovrebbe riguardare Pioli.

Quasi tutti gli utenti di ‘Twitter’ che discutono sulla tematica ritengono che sia giunto il momento dell’esonero di Stefano Pioli, definito da qualcuno come “questo signore che fa giocare tutti fuori ruolo”. Insomma, la gestione Pioli è aspramente criticata sotto tutti i punti di vista, in un crescendo di insofferenza che inevitabilmente cresce con i risultati insoddisfacenti.

L’idillio col tecnico sembra essersi consumato definitamente: “Subito via Pioli” o “Salutate Pioli” o l’immancabile #PioliOut sono ormai un tormentone. Questo refrain alla fine potrebbe convincere anche la società, che necessita di ricompattare l’ambiente per puntare almeno alla zona Champions League e a un prosieguo della stagione che consenta di togliersi qualche soddisfazione in più in linea con la qualità della rosa.