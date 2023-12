Milan, esonero Pioli: pronto il traghettatore, nome a sorpresa

Arrivano aggiornamenti riguardo il nome del nuovo allenatore Milan. Nome a sorpresa per sostituire Pioli, ecco chi può spuntarla per la panchina.

Sono ore decisive riguardo il destino di Stefano Pioli. Ufficialmente confermato, l’addio può arrivare in caso di passo falso contro il Newcastle. Una sconfitta in Inghilterra può chiudere anzitempo l’esperienza in Europa del Milan, che sarebbe fuori matematicamente dalla Champions e dall’Europa League. Ecco perché la società è pronta a prendere dei provvedimenti in caso di ulteriore sconfitta del Milan: oltre alla promozione di Ignazio Abate, c’è un nome nuovo per panchina dei rossoneri.

Ecco nuove indiscrezioni relative al nome del prossimo allenatore del Milan. La società è in contatto con diversi profili, c’è un nome a sorpresa per la panchina dei rossoneri: attraverso intermediari, s’è offerto alla società una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Milan: si è offerto per allenare il Milan, i dettagli

A raccontare il retroscena di calciomercato, relativo al nome dell’allenatore che si è offerto al Milan, è il giornalista Max Albino che attraverso il suo profilo Twitter ha svelato i dettagli relativi a questa possibile alternative per la panchina dei rossoneri.

Attraverso alcuni procuratori, i dirigenti hanno avuto modo di valutare la candidatura di Davide Nicola che si è proposto per allenare il Milan in caso di esonero di Pioli. Classico contratto di sei mesi per l’ex tecnico della Salernitana, che ha dato la sua disponibilità a guidare i rossoneri fino al termine della stagione con un contratto fino a giugno 2024.

Attesa, dunque, per quanto riguarda la decisione dei rossoneri che per il momento hanno confermato la fiducia a Stefano Pioli. Nel caso in cui le cose dovessero sprofondare, resta viva per i dirigenti la possibilità di nominare come nuovo allenatore del Milan Davide Nicola che è in attesa di una chiamata da parte di una big in difficoltà. Dopo aver sperato nell’ipotesi Napoli, l’ex tecnico della Salernitana questa volta si augura nella possibilità rossonera.

Esonero Pioli, Nicola o Abate per il Milan

Allenatori disponibili non ce ne sono ed è per questo motivo che il Milan tentenna riguardo l’ipotesi di mandare via Pioli. In caso d’addio, resta viva la pista che porta alla promozione interna del tecnico della Primavera Abate che è pronto a guidare la Prima Squadra. L’altra alternativa per il Milan è Davide Nicola che, attraverso alcuni intermediari, è stato già offerto alla società rossonera. L’ex Salernitana è pronto a firmare un contratto fino a giugno con eventuale opzione di rinnovo.